На Херсонщине мужчина пытался взорвать родителей своей возлюбленной, а в Одессе после пожара без вести пропало 15 человек

В Одессе пожарные тушат очаги тления в сгоревшем здании

В здании экономическогоколледжа в Одесе, где вчера бушевал огромный пожар, спасатели продолжают тушить отдельные очаги тления, сообщает "odessa.net.ua". Медики и спасатели оказывают помощь пострадавшим и ищут пропавших людей. На улице закрыт проезд, из-за происшествия не ходят некоторые маршруты общественного транспорта. Всего на данный момент насчитывается 29 потерпевших, 1 человек погиб, еще 15 пропали без вести.Пожар оставил два дома без электроснабжения. Жителей этих домов расселят по гостиницам, пока в их домах не появится электричество.Пресс-служба Одесской ОГА сообщила, что причиной пожара мог быть поврежденный удлинитель.

Фото: odessa.net.ua/

В Сумах ночью хотели обворовать музей

Около 21.00 на линию "102" поступило сообщение от сторожа дома-музея А.П.Чехова о том, что несколько неизвестных проникли на территорию и разрушают стену исторического памятника - дома семьи Линтваревых, сообщает "Ваш шанс". Прибывна территорию, сотрудники полиции обнаружили четырех молодых людей, с помощью молотка пытавшихся разрушить блоки, которыми были заложены окна здания.Все ребята в возрасте 16-18 лет - жители близлежащих улиц. Правоохранители пригласили их вместе с родителями проследовать в Сумской отдел полиции, чтобы выяснить, с какой целью они находились на территории музея и сделали разрушения.

В Херсоне из-за неправильной парковки подрались активист и нарушитель: пострадал 8-месячный ребенок

Вечером "черной пятницы" 29 ноября в Херсоне на парковке одного из торговых центров активисты движения "ЗупиниЛося" инспектировали, как паркуются клиенты.Один из активистов потребовал от водителя убрать автомобиль, припаркованный на месте для инвалидов. Возник конфликт, в ходе которого активист брызнул в лицо оппоненту из газового баллончик. Частично струя попала в автомобиль, где находился 8-месячный ребенок. В результате малыш получил ожог обоих глазсообщают "Новости N".

Очаковский морпех пытался взорвать родителей любимой женщины

Романтическая история с дочерью закончилась подрывом на гранате ее отца, передают "Николаевские новости". В селе Крынки Олешковского района Херсонщины кто-то установил растяжку у дверей конюшни фермера. Когда хозяин входил в конюшню, грянул взрыв "лимонки", который чудом не убил человека. Имущественных конфликтов у семьи фермера не было, а вот бытовой – был, поэтому предполагаемого виновника назвали без колебаний.- Четыре месяца назад моя дочь рассталась с бывшим сожителем – старшим прапорщиком морской пехоты, который служит в Очакове. Она узнала, что у Сергея там есть законная жена и дети, - рассказывает супруга фермера Ольга. – Однако в день рождения дочери он прислал на мобильный телефон свое фото с гранатами, и написал "Важно сделать правильный выбор". За это время семья написала в полицию пять заявлений об угрозах убийством, но каждый раз приходили ответы о том, что состава преступления не обнаружено. Взрыв гранаты доказывает, что эти угрозы были реальными. Правоохранители начали расследование по статье "Покушение на убийство".

Николаевскую областную детскую больницу заполонили тараканы

В Николаевской областной детской больнице пациенты массово жалуются на полчища тараканов, которые буквально ползают даже по больным.Об этом "Новостям-N" сообщили родители детей, которым доводится сейчас находиться в медучреждении.Мама вместе с ребенком находятся в палате хирургического отделения, куда попали сразу после операции. Женщина сняла небольшое видео, на котором показала насекомых, ползающих везде — по полу, окнам, тумбочкам.Как сообщают другие родители, в самой больнице отмечают, что о проблеме знают, но сделать ничего не могут — здание старое, тараканов пытаются вывести, но пока безрезультатно.

В Днипре обокрали кафе: вор стал "звездой" соцсети

В Днипре парень обокрал кассу кафе, сообщает "Днепр час". Пока девушка за стойкой отвлеклась, парень в синей куртке беззастенчиво украл деньги из кассы. Воровство зафиксировала камера наблюдения.

В Днипре вандалы изуродовали элитный внедорожник

Очередной жертвой вандалов в Днипре стал элитный внедорожник ToyoraLandCruizer 200, передает "Наше Місто". По характеру повреждений становится понятно, что вандалы старались испортить авто, как можно сильнее. Несчастную "двухсотку" облили кислотой, разбили фары и порезали колеса. Не пожалели злоумышленники и значок "Toyota". Его оторвали и бросили тут же. Не стоит отмечать, что ремонт обойдется владельцу весьма дорого.Кто, а главное — зачем изуродовал автомобиль — неизвестно. Владелец авто разыскивает возможных очевидцев.

В Запорожье вандалы жгут контейнеры для мусора

В Запорожье вандалы продолжают поджигать контейнеры для твердых бытовых отходов, сообщает "Миг". По состоянию на 1 декабря сгорело 13 пластиковых баков. Неизвестные портят мусорные баки практически в каждом районе города. Стоимость одного контейнера – от 8 тыс. грн. По факту поджогов руководство местногопредприятия-исполнителя услуг по вывозу отходов подало заявление в правоохранительные органы.

Фото: mig.com.ua/