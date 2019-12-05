Возможный сообщник Садового Коровайник обжаловал залог в размере 154 тыс. гривен

Исполняющий обязанности директора департамента градостроительства Сергей Коровайник, который является подозреваемым в уголовном производстве в отношении мэра Львова Андрея Садового, обжаловал меру пресечения в виде залога в сумме 153 680 гривен.

Об этом Українським Новинам сообщили его адвокаты Елена Талалаева и Руслана Юхименко.

Также защита сообщила, что суд еще не рассмотрел апелляционную жалобу.

28 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Коровайнику меру пресечения в виде залога в размере почти 154 тыс. гривен.

Кроме того, суд обязал его прибывать к следователю, прокурору, следственному судье или в суд по первому требованию; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с потерпевшим (представителями потерпевшего) и свидетелями в данном уголовном производстве; сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Как сообщали Українськi Новини, 28 ноября Высший антикоррупционый суд назначил мэру Львова Садовому 1 миллион гривен залога.

А 4 декабря сменил меру пресечения на личное обязательство.

Садового подозревают в злоупотреблении властью. Мэр Львова сообщил, что в 2015 году на Открытом инвеститационном конкурсе Львов привлек компанию СТР к инвестированию строительства индустриального парка. Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.