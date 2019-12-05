Полиция изъяла взрывчатку и боеприпасы у мужчины около ж/д вокзала во Львове

Сотрудники полиции 4 декабря изъяли взрывчатку и боеприпасы у мужчины около железнодорожного вокзала во Львове.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Львова, передают Українські Новини.

"4 декабря во Львове патрульные инспекторы обнаружили у прохожего взрывчатку и боеприпасы. Он заявил, что хотел эти вещи продать", - говорится в сообщении.

Следователи будут выяснять, откуда у мужчины взрывоопасные вещества.

Во время патрулирования около 15:00 на улице Железнодорожной полицейские заметили мужчину, который выглядел подозрительно и заметно нервничал.

"Поскольку были основания считать, что человек может скрывать что-то противозаконное, патрульные провели поверхностную проверку", - говорится в сообщении.

У 32-летнего львовянина обнаружили пакет с тротилом весом около 400 граммов и 90 патронов калибра 5,45.

Как сообщали Українські Новини, полиция начала расследовать обнаружение гранаты Ф-1 у входа в магазин на улице Гната Хоткевича во Львове.