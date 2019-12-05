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05 декабря 2019, четверг, 12:23 2632
Происшествия 2019-12-05T12:28:29+02:00
Українські Новини
Полиция изъяла взрывчатку и боеприпасы у мужчины около ж/д вокзала во Львове

Полиция изъяла взрывчатку и боеприпасы у мужчины около ж/д вокзала во Львове

Тротил
Фото: патрульна полиция Львова
Фото: патрульна полиция Львова

Сотрудники полиции 4 декабря изъяли взрывчатку и боеприпасы у мужчины около железнодорожного вокзала во Львове.

Об этом говорится в сообщении патрульной полиции Львова, передают Українські Новини.
"4 декабря во Львове патрульные инспекторы обнаружили у прохожего взрывчатку и боеприпасы. Он заявил, что хотел эти вещи продать", - говорится в сообщении.
Следователи будут выяснять, откуда у мужчины взрывоопасные вещества.
Во время патрулирования около 15:00 на улице Железнодорожной полицейские заметили мужчину, который выглядел подозрительно и заметно нервничал.
"Поскольку были основания считать, что человек может скрывать что-то противозаконное, патрульные провели поверхностную проверку", - говорится в сообщении.
У 32-летнего львовянина обнаружили пакет с тротилом весом около 400 граммов и 90 патронов калибра 5,45.
Как сообщали Українські Новини, полиция начала расследовать обнаружение гранаты Ф-1 у входа в магазин на улице Гната Хоткевича во Львове.

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