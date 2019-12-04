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04 декабря 2019, среда, 18:48 889 Обновлено
Экономика 2019-12-05T14:52:09+02:00
Українські Новини
Изгнанный из "Слуги Народа" депутат выступил против "драконовских" поправок по ФОПам, за которые сам голосовал

Изгнанный из "Слуги Народа" депутат выступил против "драконовских" поправок по ФОПам, за которые сам голосовал

Поляков Антон, ФОПы

Народный депутат Украины Антон Поляков, голосовавший за поправки к законам №1053-1 и №1073, существенно усложняющие работу ФОПов, а также за сами эти законы в первом чтении, резко изменил свою позицию и выступил против них. Свою позицию он заявил во время пресс-конференции "#SaveФОП / # ЗащитиФОП за сохранение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

На вопрос журналиста о голосовании по закону №1053-1 депутат заявил, что не делал этого, а информация является "откровенной ошибкой". Однако, судя по информации, размещенной на сайте Верховной Рады - депутат был одним из тех, кто поддержал скандальные поправки. Кроме того Поляков поддержал и поправки ко второму законопроекту №1073, внедряющий РРО для ФОПов.

Позже в своем Телеграмме он уточнил, что голосовал против законов. Но не уточнил как так получилось, что проголосовал за поправки к ним.

Напомним ранее фракция Слуга Народа исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом.

20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФОПы использовать регистраторы расчетных операций.

Для ФОПов второй-четвертой категории, которые продают бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО станут обязательными с 1 октября 2020 года. С 2021 года к ним добавят ФОПы, которые продают ювелирные товары, текстиль, б/у товары в магазинах, рестораны и кафе, турагентства, гостиницы и хостелы.

Для остальных ФОПов РРО будут обязательными, если их ежегодный доход превышает 1 млн гривен.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. Вчера под зданием Верховной Рады прошел пикет против указанных законов.

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