Изгнанный из "Слуги Народа" депутат выступил против "драконовских" поправок по ФОПам, за которые сам голосовал

Народный депутат Украины Антон Поляков, голосовавший за поправки к законам №1053-1 и №1073, существенно усложняющие работу ФОПов, а также за сами эти законы в первом чтении, резко изменил свою позицию и выступил против них. Свою позицию он заявил во время пресс-конференции "#SaveФОП \/ # ЗащитиФОП за сохранение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. На вопрос журналиста о голосовании по закону №1053-1 депутат заявил, что не делал этого, а информация является "откровенной ошибкой". Однако, судя по информации, размещенной на сайте Верховной Рады - депутат был одним из тех, кто поддержал скандальные поправки. Кроме того Поляков поддержал и поправки ко второму законопроекту №1073, внедряющий РРО для ФОПов. Позже в своем Телеграмме он уточнил, что голосовал против законов. Но не уточнил как так получилось, что проголосовал за поправки к ним. Напомним ранее фракция Слуга Народа исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом. 20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФОПы использовать регистраторы расчетных операций. Для ФОПов второй-четвертой категории, которые продают бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО станут обязательными с 1 октября 2020 года. С 2021 года к ним добавят ФОПы, которые продают ювелирные товары, текстиль, б\/у товары в магазинах, рестораны и кафе, турагентства, гостиницы и хостелы. Для остальных ФОПов РРО будут обязательными, если их ежегодный доход превышает 1 млн гривен. Указанные законы остро критикуют предприниматели. Вчера под зданием Верховной Рады прошел пикет против указанных законов.