подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Депутат, изгнанный из Слуги Народа, выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал
04 декабря 2019, среда, 18:48 37
Экономика 2019-12-04T18:48:41+02:00
Українські Новини
Депутат, изгнанный из Слуги Народа, выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же

Депутат, изгнанный из Слуги Народа, выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал

Поляков Антон, ФОПы

Народный депутат Украины Антон Поляков, голосовавший за поправки к законам №1053-1 и №1073, существенно усложняющие работу ФОПов, резко изменил свою позицию и выступил против поддержанных ранее поправок. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время и после пресс-конференции "#SaveФОП / # ЗащитиФОП за сохранение упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

На вопрос журналиста о том – почему Антон Поляков голосовал за поправки к закону №1053-1 – депутат заявил, что не делал этого, а информация является "откровенной ошибкой". Однако, судя по информации, размещенной на сайте Верховной Рады - депутат был одним из тех, кто поддержал скандальные поправки. Кроме того Поляков поддержал и поправки ко второму законопроекту №1073, внедряющий РРО для ФОПов.

Напомним ранее фракция Слуга Народа исключила Полякова из своих рядов. Сам депутат заявил о том, что это связано с его инициативой по сбору подписей за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки, которая не увенчалась успехом.

20 сентября депутаты приняли законы, обязывающие ФОПы использовать регистраторы расчетных операций.

Для ФОПов второй-четвертой категории, которые продают бытовые товары с гарантийным ремонтом или медикаменты, РРО станут обязательными с 1 октября 2020 года. С 2021 года к ним добавят ФОПы, которые продают ювелирные товары, текстиль, б/у товары в магазинах, рестораны и кафе, турагентства, гостиницы и хостелы.

Для остальных ФОПов РРО будут обязательными, если их ежегодный доход превышает 1 млн гривен.

Указанные законы остро критикуют предприниматели. Вчера под зданием Верховной Рады прошел пикет против указанных законов.

Больше новостей о: Поляков Антон ФОПы

Архив
Новости
Вятрович прогулял заседание суда по делу о символике дивизии СС "Галичина", – Бужанский 18:49
Депутат, изгнанный из Слуги Народа, выступил против "драконовских" правок к законам о ФОПах, за которые сам же голосовал 18:48
САП просит суд арестовать кума Трубы и назначить залог 3,6 млн гривен 18:41
Судья Артур Емельянов призывает вернуть в правовое поле расследование покушения на Соболева 18:28
Президент Казахстана отрицает аннексию Крыма Россией: в МИДе Укрианы отреагировали 18:20
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
больше новостей
Зеленский заявил, что тарифы на тепло могут уменьшиться вдвое в следующем году 19:02
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok