Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе

Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в зака

В Шевченковском районном суде Киева депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев со женой Инной сделали громкие заявления, комментируя убийство в центре Киева их 3-летнего сына.

После избрания судом меры пресечения подозреваемым в убийстве Соболев назвал фамилии, кого бы хотел проверить на "детекторе лжи", чтобы найти заказчиков, пишет Obozrevatel.

"Я надеюсь и уверен, что полицейские доведут все до конца... Я готов предоставить список фамилий тех людей, которых, на мой взгляд, надо посадить на детектор лжи", – сказал Соболев.

Он заявил - поскольку "заказ не выполнен, значит он не снят". Депутат также сказал, то, что подозреваемые были на войне на Донбассе, их не оправдывает.

"У меня только вопрос к одному из них: если ты видел, что я в машину сел... с двумя детьми. Тебе же меня заказали, так стреляй в меня!" – заявил Соболев.

"Четыре фамилии из шести, я думаю, вы точно знаете... Я не готов их обвинять, но я предлагаю этим людям сесть на детектор лжи – пусть они докажут, что невиновны", – отметил депутат.

Он назвал фамилии двух судей – Артур Емельянов и Виктор Татьков, также некого Вацлавского и политика Александра Грановского.

Жена Соболева - Инна сделала громкое заявление относительно самого момента убийства ребенка.

"Когда ты с семьей садишься в машину. Идет твой маленький сынишка, несет рисунок. Идет за ним дочь. Они садятся в машину. Сынишка говорит: "Мамочка, а куда мы дальше едем?" Я говорю – домой. А муж говорит, что поедем собаке будку купим, чтобы она не замерзла... И это точка. Я понимаю, что это выстрел. Говорю мужу, чтобы он быстро давил на газ. Я смотрю – он жив. А потом поворачиваюсь, вижу, что у моего ребенка нет полголовы... И его мозги я собирала своими руками..." – сказала она и добавила, что "их сынишка к ним вернется".

Как сообщали Українські Новини, Соболев несколько лет имел конфликт со скандальным судьей Артуром Емельяновым. Внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе.

Также подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в центре Киева задержали. 4 декабря арестован один из подозреваемых в убийстве 3-летнего ребенка в Киеве

Тем временем полиция установила заказчика убийства депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.