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  • Жители Бузовой на Киевщине восстали против псевдоактивистов, которые блокируют строительство стадиона для местной футбольной команды
04 декабря 2019, среда, 14:42 492
Политика 2019-12-04T17:00:04+02:00
Українські Новини
Жители Бузовой на Киевщине восстали против псевдоактивистов, которые блокируют строительство стадиона для мест

Жители Бузовой на Киевщине восстали против псевдоактивистов, которые блокируют строительство стадиона для местной футбольной команды

Громада села Бузовая Киевской области нашла инвестора, готового построить стадион и современный спорткомплекс для местной футбольной команды, однако "активисты" пытаются сорвать реализацию проекта. Об этом говорится в сюжете телеканала "Интер".

Земельный участок под строительство выделила агрокомпания "Буд-Люкс", которая спонсирует ФК "Нива-Бузовая" и владеет рядом земельных участков в Киевской области. Инвестор планирует построить в селе современный спорткомплекс, который будет включать футбольный стадион с прилегающей к нему инфраструктурой: зданием для тренерского штаба, раздевалками, душевыми, зоной отдыха. Стадион будет открытым и для футбольного клуба, и для местных жителей. 

Также, для потребностей футбольного клуба инвестор приобрел новый автобус.

Компания "Буд-Люкс" реализует социальные проекты и инвестирует в развитие села. Недавно компания закупила ноутбуки, LED-телевизоры, принтеры для Бузовской школы. "Любые инвестиции, которые заходят в такие маленькие села — это очень хорошо. На сегодняшний день к нам предприниматели заходят, начинают работать. Раньше этого не было в селе", — рассказывает глава Бузовского сельсовета Сергей Кижлай.

Однако вопреки мнению громады несколько местных жителей, которые называют себя активистами, выступили против любой деятельности компании в селе, в том числе и строительства стадиона. "Заметны существенные изменения. Но, как ни парадоксально, есть противники этих изменений. Такие как Дмитрий Сорока, Алексей Стукало, которые подначивают односельчан, распуская сплетни и неправдивую информацию," — рассказывает житель Бузовой Влад Подолянюк.

Действия сельских активистов уже вышли за рамки закона, говорит юрист компании-инвестора Алена Тисецкая: "Недавно они пробрались на частную территорию и угрожали нашим сотрудникам физической расправой. На сегодняшний день открыто уголовное производство по факту угрозы убийством и незаконного проникновения". 

Мотивы недоброжелателей теперь выясняет следствие. В агрокомпании говорят - инвестиционные проекты продолжат. А стадион и спортклуб откроют в следующем году. Если "псевдоактивисты" не будут создавать препятствий. 
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Евгения Плихина. Фото: facebook.com/evaplikhina
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