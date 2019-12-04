Жители Бузовой на Киевщине восстали против псевдоактивистов, которые блокируют строительство стадиона для местной футбольной команды

Громада села Бузовая Киевской области нашла инвестора, готового построить стадион и современный спорткомплекс для местной футбольной команды, однако "активисты" пытаются сорвать реализацию проекта. Об этом говорится в сюжете телеканала "Интер".

Земельный участок под строительство выделила агрокомпания "Буд-Люкс", которая спонсирует ФК "Нива-Бузовая" и владеет рядом земельных участков в Киевской области. Инвестор планирует построить в селе современный спорткомплекс, который будет включать футбольный стадион с прилегающей к нему инфраструктурой: зданием для тренерского штаба, раздевалками, душевыми, зоной отдыха. Стадион будет открытым и для футбольного клуба, и для местных жителей.

Также, для потребностей футбольного клуба инвестор приобрел новый автобус.

Компания "Буд-Люкс" реализует социальные проекты и инвестирует в развитие села. Недавно компания закупила ноутбуки, LED-телевизоры, принтеры для Бузовской школы. "Любые инвестиции, которые заходят в такие маленькие села — это очень хорошо. На сегодняшний день к нам предприниматели заходят, начинают работать. Раньше этого не было в селе", — рассказывает глава Бузовского сельсовета Сергей Кижлай.

Однако вопреки мнению громады несколько местных жителей, которые называют себя активистами, выступили против любой деятельности компании в селе, в том числе и строительства стадиона. "Заметны существенные изменения. Но, как ни парадоксально, есть противники этих изменений. Такие как Дмитрий Сорока, Алексей Стукало, которые подначивают односельчан, распуская сплетни и неправдивую информацию," — рассказывает житель Бузовой Влад Подолянюк.

Действия сельских активистов уже вышли за рамки закона, говорит юрист компании-инвестора Алена Тисецкая: "Недавно они пробрались на частную территорию и угрожали нашим сотрудникам физической расправой. На сегодняшний день открыто уголовное производство по факту угрозы убийством и незаконного проникновения".

Мотивы недоброжелателей теперь выясняет следствие. В агрокомпании говорят - инвестиционные проекты продолжат. А стадион и спортклуб откроют в следующем году. Если "псевдоактивисты" не будут создавать препятствий.