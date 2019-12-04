Законопроект Минэнерго по ВИЭ остановит развитие "зеленой" энергетики, – УВЭА

Законопроект Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), предлагающий ретроспективное снижение "зеленого" тарифа, прямо нарушает права инвесторов, развивающих альтернативную энергетику в Украине, и приведет к сворачиванию проектов.

Об этом сообщило интернет-издание "РБК-Украина", ссылаясь на заявление Украинской ветроэнергетической ассоциации Украины (УВЭА).

"Фактически этот документ призван лишь снизить "зеленый" тариф для действующих и будущих электростанций ВИЭ, не являясь комплексным решением проблемы дефицита средств гарантированного покупателя", - говорится в заявлении.

Также в ассоциации обращают внимание, что предложенные Минэнерго сроки строительства электростанций ВИЭ, которые заключили PPA по "зеленому" тарифу, фактически делают невозможным строительство этих станций.

Что касается добровольного согласия инвесторов на реструктуризацию, то в ассоциации подчеркнули, что в ходе работы рабочих групп, инициированных Минэнерго, и в письмах в адрес органов государственной власти, инвесторы соглашались на добровольное снижение тарифа только при условии отсутствия изменений в законодательно установленные сроки строительства объектов.

"Хотим напомнить, что эти сроки были установлены на законодательном уровне только полгода назад. Внесение изменений будет свидетельством непоследовательности инвестиционной политики в Украине. Предложенная в законопроекте гарантия государства по добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа базируется на договоре с гарантированным покупателем. Однако договор с гарантированным покупателем может быть расторгнут в любое время по формальным причинам. Поэтому предложенная гарантия также нуждается в обсуждении и гарантии по реструктуризации должны основываться на постановлениях НКРЭКУ по пересмотру "зеленого" тарифа, а не договорных документах субъектов хозяйствования", - отметили в УВЭА.

По мнению Ассоциации, такая позиция Минэнерго приведет к тому, что никто из участников рынка не согласится на добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа.

"Предложенные изменения прямо нарушают права инвесторов, которые уже вложили деньги в девелопмент и строительство электростанций ВИЭ и их имплементация может привести к подаче многочисленных исков против государства для защиты нарушенных прав. Таким образом, разработанный законопроект фактически остановит развитие "зеленой" энергетики в Украине", - резюмировали в УВЭА.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 27 ноября на украино-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет и украинская власть не планирует предпринимать никаких шагов, которые ухудшат условия ведения бизнеса в Украине.