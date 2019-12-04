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04 декабря 2019, среда, 09:30 304 Карта
Общество 2019-12-04T10:45:02+02:00
Українські Новини
Масштабные пробки сразу на четырех мостах: карта аварий и дорожных работ

Масштабные пробки сразу на четырех мостах: карта аварий и дорожных работ

Киев, Ограничение движения, Северный мост, Пробки
Пробки. Фото: pixabay
Пробки. Фото: pixabay

В среуду, 4 декабря, в Киеве образовались пробки на дорогах в центре и на четырех мостах из-за аварий. О том, где нужно ехать чтобы не простоять два часа на дороге расскажут Українські Новини. 

На правом берегу пробки образовались возле станций метро "Сырец", "Дорогожичи", проспекте Степана Бандеры, улицы Набережно-Крещатицкая, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, бульваре Тараса Шевченко, проспекте Победы, улице Михаила Грушевского, бульваре Леси Украинский, Набережном шоссе, улице Николая Гринченка. Проспект Валерия Лобановского также стоит.

Сразу два ДТП сковали движение возле станции "Дружбы народов".

Затруднено движение транспорта на Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Отрадном проспекте, проспекте Леся Курбаса. Пробки зафиксированы у станций метро "Университет", "Вокзальная", "Дворец спорта", "Дружбы народов", "Лыбидская".

Сразу три ДТП образовали пробки на Северном мосту. Мост имени Патона, Южный мост и мосту Метро также в пробках в сторону центра. Дарницкий мост свободен в обе стороны.

На левом берегу пробки образовались на улице Братиславская, проспекте Генерала Ватутина, Харьковском шоссе, возле станций метро "Бориспольская", "Осокорки", "Дарница", "Черниговская".

Как сообщали Українські Новини,

на новогодние празднике собираются перекрывать центр и еще несколько улиц в Киеве. 

Напомним, в горсовете Киева решили бороться с брошенными на улицах столицы автомобилями методом эвакуации и дальнейшей утилизации.

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