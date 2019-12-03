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03 декабря 2019, вторник, 13:29 2948
Верховная Рада и партии 2019-12-03T14:15:44+02:00
Українські Новини
Климпуш-Цинцадзе призвала спикера Рады срочно провести совещание по оценке Еврокомиссией законопроекта №2233

Климпуш-Цинцадзе призвала спикера Рады срочно провести совещание по оценке Еврокомиссией законопроекта №2233

Иванна Климпуш-Цинцадзе, Верховная Рада Украины, Законопроект №2233, Электроэнергия
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Українське Фото
Иванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Українське Фото

Перед принятием законопроектов по энергетическим вопросам Украина должна провести консультации с Еврокомиссией о соответствии их положений положением acquis Европейского Союза (ЕС), потому председатель Верховной Рады Украины должен срочно провести совещание по законопроекту "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" (№ 2233).

Об этом сообщила председатель парламентского комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сегодня направила письмо спикеру Разумкова, где призвала его (в рамках инициированной им же с вице-премьером Дмитрием Кулебой евроинтеграционной платформы) таки провести совещание, и получить заключения по результатам консультаций правительства с европейцами по законопроекту №2233, что уже стоит в повестке дня", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Она напомнила, что ранее уже обращалась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с настоянием срочно провести консультации с европейскими партнерами по законопроектам №2233 и №2236 и альтернативных (законопроектов) им. И сейчас настаивает на проведении председателем Рады совещания, чтобы исключить принятие законопроекта, противоречащего праву ЕС и международным обязательствам Украины.

"Поскольку европейская интеграция Украины является одним из внешнеполитических приоритетов нашего государства, определенных в Конституции Украины, настаиваю на инициировании Вами рабочего совещания в рамках парламентско-правительственной евроинтеграционной платформы с приглашением всех заинтересованных сторон Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины для обсуждения результатов согласования со стороной ЕС проектов законов о внесении изменений в энергетическое законодательства. Такое обсуждение должно исключить принятие законопроектов, которые будут противоречить праву ЕС, Соглашению об ассоциации и нашим международным обязательствам", - говорится в обращении Климпуш-Цинцадзе к председателю Рады.

Напомним, 12 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии"(№2233). Ряд депутатов и экспертов заявили, что законопроект отменяет реформу энергорынка и может помешать синхронизации украинской энергосистемы с европейской.

Ранее представительство ЕС раскритиковал законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электроэнергии"(№2233) в официальном письме, которое обнародовала председатель комитета Рады по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цицнадзе.

Больше новостей о: Иванна Климпуш-Цинцадзе Верховная Рада Украины Законопроект №2233 Электроэнергия

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