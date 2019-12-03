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  • Подборка рецептов приготовления блюд из грибов: как "вкусно очиститься" во время поста
03 декабря 2019, вторник, 06:55 17
Lifestyle 2019-12-03T06:55:01+02:00
Українські Новини
Подборка рецептов приготовления блюд из грибов: как "вкусно очиститься" во время поста

Подборка рецептов приготовления блюд из грибов: как "вкусно очиститься" во время поста

Новогодние рецепты, Подборка рецептов, Рецепты к посту, Грибы
Грибы.Фото: pixabay
Грибы.Фото: pixabay

Грибы - один из самых универсальных продуктов, дарованный нам природой, который можно найти в любое время года на полках супермаркетов в зимний сезон, и в лесах - в осенний. Однако, в зимнюю пору, грибы являются важным компонентом в приготовлении меню к новогодним и рождественским праздникам, в особенности во время соблюдения Рождественского поста. Українські Новини собрали список простых, но в то же время, оригинальных и вкусных рецептов из грибов.

Постная картошка с грибами

Ингредиенты

  • 6 картошек
  • 150 г шампиньонов/вешенок
  • оливковое масло
  • петрушка
  • укроп
  • кинза
  • черный перец
  • соль
  •  

Способ приготовления

  1. Помыть картофель, разрезать его "гармошкой", не дорезая до конца.
  2. Грибы помыть и нарезать пластинами, посолить и поперчить.
  3. Застелить противень фольгой, выложить туда картофель так, чтобы он не распался. Грибы положить в картофельную "гармошку" и взбрызнуть оливковым маслом. Поставить противень в разогретую до 200 градусов духовку на 50-60 минут.
  4. Горячий картофель посыпать кинзой и измельченной свежей зеленью

Постные блины с грибами

  • 1 кг муки
  • 0, 5 л теплой воды
  • 10 г живых дрожжей
  • 100 г растительного масла
  • 1 кг шампиньонов
  • 1 репчатый лук
  • 1 ст. ложка сахара
  • соль

Способ приготовления

  1. В теплой воде растворить сахар, соль (добавить на глаз) и дрожжи. Постепенно всыпать небольшое количество муки, перемешать и добавить растительное масло. Поставить тесто для постных блинов в теплое место примерно на 60 минут.
  2. Помыть и мелко нарезать грибы. Измельчить лук. Прожарить грибы с луком до золотистого цвета и посолить.
  3. Добавить в тесто оставшуюся муку, оставить тесто еще на 15 минут.
  4. Разогреть сковороду с растительным маслом и жарить блины порционно – по одному постному блину за раз. В каждый блин завернуть грибную начинку.

Постные зразы с грибами 

Ингредиенты

  • 8-10 картошек
  • 500 г шампиньонов
  • 1 репчатый лук
  • 150 г муки
  • растительное масло
  • зелень
  • соль
  • черный молотый перец

Способ приготовления

  1. Помыть картофель, почистить и отварить. Когда картофель будет готов, растолочь его в пюре.
  2. Пока картошка вариться, нарезать грибы и измельчить лук, затем поджарить их до золотистого цвета.
  3. В картофель добавить муку, посолить, поперчить и хорошо перемешать.
  4. Сформировать картофельные лепешки, в средину каждой зразы положить немного грибов, и завернуть их, чтобы шампиньоны не выпали при жарке.
  5. Разогреть сковороду с растительным маслом, выложить зразы и прожарить их до образования золотистой корочки. Выложить тарелку и посыпать постные картофельные зразы зеленью.

Плов постный с грибами

Ингредиенты

  • 1 стакан риса
  • 400 г шампиньонов
  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 3 зубчика чеснока
  • соль
  • черный молотый перец
  • куркума

Способ приготовления

  1. Помыть морковь, почистить и натереть на крупной терке. Почистить лук и измельчить его.
  2. Подготовить казан или кастрюлю для плова – разогреть в нем растительное масло, налитое на дно. Обжарить лук до прозрачного состояния, затем добавить морковь и грибы. Жарить все около 5-7 минут, затем посолить и поперчить.
  3. Промыть рис и высыпать его к другим ингредиентам в казан, добавить немного куркумы. Залить все водой, чтобы она на один сантиметр была выше риса.
  4. Когда выкипит вода, распределить разрезанные зубчики чеснока по кастрюле.
  5. Закрыть крышку и варить постный плов еще около 15 минут. Если понадобится, добавить еще воды.

Теплый фасолевый салат с грибами и орехами

Ингредиенты

  • Шампиньоны свежие (или мороженые) - 300 г
  • Фасоль белая консервированная - 1 банка (0,5 л)
  • Горошек консервированный - 2-3 ст. ложки
  • Лук репчатый - 1 шт.
  • Зеленый лук - 2-3 стебля
  • Зелень - 0,5 пучка
  • Грецкие орехи - 50-70 г
  • Соль - по вкусу
  • Перец - по вкусу
  • Чеснок (по желанию) - 1-2 зубчика
  • Масло для жарки - 30 г
  • Масло для заправки - 2 ст. ложки

Способ приготовления

  1. Лук репчатый очистить, помыть и мелко нарезать.
  2. Разогреть сковороду, налить растительное масло. Когда масло нагреется, выложить лук. Жарить, помешивая, 2-3 минуты.
  3. Грибы помыть и нарезать (или разморозить). Выложить к луку шампиньоны. Жарить, помешивая, 3-4 минуты на среднем огне.
  4. Открыть банку консервированной фасоли. Фасоль промыть и откинуть на дуршлаг.
  5. Выложить фасоль к грибам, тушить 5-7 минут, помешивая.
  6. Помыть зеленый лук и зелень. Мелко нарезать. Чеснок очистить и натереть на мелкой терке.
  7. Грецкие орехи раздавить скалкой или порубить ножом.
  8. Открыть банку консервированного горошка.
  9. Соединить фасоль с грибами, зеленью, орехами, зеленым горошком и чесноком. Фасолевый салат посолить, поперчить, заправить растительным маслом. Хорошо перемешать.

Ранее Українські Новини рассказали о календаре питания на каждый день Рождественского поста и списке разрешенных продуктов, а также о том, как подготовить организм к посту.

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