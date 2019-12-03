Подборка рецептов приготовления блюд из грибов: как "вкусно очиститься" во время поста

В марте вырастут цены на ж/д билеты, а в мае – цены на газ 08:05

Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика

НБУ продолжает повышать гривну: официальный курс валют на 3 декабря 06:00

В Киеве откроют движение на Крещатике в выходные и праздничные дни 23:55