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  • Новый год-2020: как сделать ель из шишек и других подручных средств к праздникам
03 декабря 2019, вторник, 07:30 10
Lifestyle 2019-12-03T07:30:02+02:00
Українські Новини
Новый год-2020: как сделать ель из шишек и других подручных средств к праздникам

Новый год-2020: как сделать ель из шишек и других подручных средств к праздникам

Новый год, Идеи декора новогодней елки, новогодняя елка, елка из шишек

Новогодняя суета начинается еще задолго до наступления самих праздников. Учитываются все нюансы и детали, начиная от выбора меню, и заканчивая выбором новогодней ели и украшений в год Крысы. Сегодня Українські Новини расскажут еще об одной идее создания новогодней елки из шишек.  

Елка из елочных шишек - не только бюджетный, но и оригинальный вариант украшения дома в новогоднюю пору. Это является альтернативой экологическим трендам покупать живую елку, а также искусственной хвое, которая не всегда вдохновляет.  

Какие материалы необходимы для изготовления ели из шишек: 

  • сосновые шишки;
  • краска и распылитель;
  • пробки от винных бутылок;
  • ножницы;
  • клеевой пистолет и трубочки силиконового клея;
  • маленькие звездочки из фольги или дерева.

Последовательность действий:

  1. Разведите краску с водой и распылите ее на внешние края чешуек, или нанесите при помощи губки.
  2. Дайте просохнуть, слегка подув феном. Зеленые края и коричневая сердцевинка делают шишечку похожей на настоящее маленькое дерево.
  3. Сделайте срез на верхушке пробки так, чтобы туда поместилось основание шишки, капните клей и приклейте шишку.
  4. Сверху нанесите капельку клея, чтобы закрепить звездочку.

Елка из шишек готова. Можно разнообразить новогоднюю елку из сосновых шишек, используя декоративные крышечки, разукрашенные яркой золотистой или серебряной краской, тогда получатся небольшие ели в горшочках.

Кроме того, можно добавить декоративную обмотку из мешковины с бечевкой и фольгой, или же приклеить мелкие декоративные элементы вроде кружевной ленты.

 

Ранее Українські Новини рассказали о том, как выбрать подарок на Новый год человеку, у которого все есть, а также о том, как посадить елку в горшок.

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