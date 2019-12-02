Похолодает до -10 и выпадет снег: прогноз погоды на вторник

В то время, как в Карпатах и ​​на Закарпатье началась настоящая зимняя погода, местами высота снежного покрова достигает 16 см.3 декабря в Киеве облачно, ночью снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3 градуса, днем -1…+1 градус.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно, ночью снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с, кое-где метель. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса. В Карпатах ночью снег, днем небольшой снег, температура ночью -5…-10 градусов, днем -5…-10 градусов. В Моршине ночью снег, днем небольшой мокрый снег, температура ночью -1…-3 градуса, днем 0…+2 градуса. В Трускавце ночью снег, днем небольшой мокрый снег, температура ночью -2…-4 градуса, днем -1…+1 градус. В Сваляве ночью снег, днем небольшой мокрый снег, температура ночью 0…-2 градуса, днем +1…+3 градуса.

На севере Украины облачно, ночью снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

В центре Украины облачно, ночью умеренный снег, местами сильный снег, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

На востоке Украины облачно, ночью снег, днем мокрый снег, на дорогах местами гололедица, кое-где метель, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +2…-3 градуса.

На юге Украины облачно, ночью мокрый снег, местами гололед, днем дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов. В Крыму облачно, ночью мокрый снег, местами гололед, днем дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +1…+6 градусов. В Ялте ночью мокрый снег, днем дождь. Температура ночью -1…+1 градус, днем +4…+6 градусов.

Напомним, согласно прогнозам синоптиков наступающая зима будет с рекордными морозами, снегопадами, но в целом довольно теплой.Тем временем, синоптики дали прогноз погоды на весь декабрь с метелями, снегопадами и морозами до -20.