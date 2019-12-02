подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
  • Новости
  • Политика
  • Сколько в 2020 году на самом деле получит денег из бюджета фонд супруги экс-президента
02 декабря 2019, понедельник, 10:59 22
Политика 2019-12-02T11:00:01+02:00
Українські Новини
Сколько в 2020 году на самом деле получит денег из бюджета фонд супруги экс-президента

Сколько в 2020 году на самом деле получит денег из бюджета фонд супруги экс-президента

Марина Порошенко, Фонд Марины Порошенко, Владимир Бородянский, Финансы, Финансирование

Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование 150 млн гривен из бюджета Украины на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Порошенко. Об этом на прошлой неделе сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, информирует портал strana.ua.

Однако совершенно иную информацию сам же Бородянский озвучил в интервью изданию "Зеркало недели".

"Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ - на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов", - говорится в нем.

Украинский культурный фонд (УКФ) - государственное учреждение, созданное в 2017 году. С самого начала фонд возглавляет Марина Порошенко. Поэтому не исключено, что фонд изначально создавался именно "под" супругу бывшего президента.

В опубликованном ко второму чтению проекте госбюджета на 2020 год предусмотрена практически такая же сумма расходов на УКФ – 697,4 млн грн. То есть расходы на фонд Марины Порошенко уменьшили всего на 1 %:

Окончательный текст госбюджета на 2020 год ждет подписи президента Зеленского и пока не обнародован: в опубликованной стенограмме заседания Верховной Рады, на котором депутаты рассматривали проект бюджет во втором чтении, ничего не говорится о поправках, касающихся финансирования УКФ. Поэтому можно предположить, что сумма государственного финансирования УКФ, который возглавляет Марина Порошенко, в окончательном варианте бюджета не изменилась.

В общем, сумма финансирования фонда оказалась больше обоих вариантов, озвученных министром Бородянским: не 150 и не 500, а 700 миллионов. А Марина Порошенко планирует в 2020 году и дальше заниматься работой в УКФ, распределяя деньги налогоплательщиков.

Больше новостей о: Марина Порошенко Фонд Марины Порошенко Владимир Бородянский Финансы Финансирование

Архив
Новости
Цена на электроэнергию снова обновила исторический минимум, снизившись на 31,9% 11:07
Сколько в 2020 году на самом деле получит денег из бюджета фонд супруги экс-президента 10:59
Трамп решил "прогулять" судебное слушание касательно его импичмента 10:56
Российские удобрения попадают на украинский рынок из третьих стран, - предправления черкасского "Азота" Скляров 10:47
Курс продажи рубля в Киеве повысился 10:45
больше новостей
В первую зимнюю ночь Украину засыпет снегом и ударит мороз: прогноз погоды на воскресенье 13:15 Карта
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Потрясение для экономики: финансист объяснил ситуацию на валютном рынке 05:50
Максим Бужанский: 150 млн гривен на кинофонд жены Порошенко. Ущипните меня, кошмарный сон 19:56
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Министр Бородянский выделил госфонду Марины Порошенко в 2 раза больше денег из бюджета, чем давали при президенте Порошенко 21:31
Украина не против принять в состав "пару областей России" в качестве исторической справедливости, - Кулеба 09:01 Карта
Зеленский хочет встретиться со студентами, которые пострадали во время столкновений на Майдане 16:59
Нет "спорных границ", когда речь идет о Крыме, - МИД Литвы обратился к Apple 19:44
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok