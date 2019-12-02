Сколько в 2020 году на самом деле получит денег из бюджета фонд супруги экс-президента

Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование 150 млн гривен из бюджета Украины на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Порошенко. Об этом на прошлой неделе сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, информирует портал strana.ua.

Однако совершенно иную информацию сам же Бородянский озвучил в интервью изданию "Зеркало недели".

"Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ - на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов", - говорится в нем.

Украинский культурный фонд (УКФ) - государственное учреждение, созданное в 2017 году. С самого начала фонд возглавляет Марина Порошенко. Поэтому не исключено, что фонд изначально создавался именно "под" супругу бывшего президента.

В опубликованном ко второму чтению проекте госбюджета на 2020 год предусмотрена практически такая же сумма расходов на УКФ – 697,4 млн грн. То есть расходы на фонд Марины Порошенко уменьшили всего на 1 %:

Окончательный текст госбюджета на 2020 год ждет подписи президента Зеленского и пока не обнародован: в опубликованной стенограмме заседания Верховной Рады, на котором депутаты рассматривали проект бюджет во втором чтении, ничего не говорится о поправках, касающихся финансирования УКФ. Поэтому можно предположить, что сумма государственного финансирования УКФ, который возглавляет Марина Порошенко, в окончательном варианте бюджета не изменилась.

В общем, сумма финансирования фонда оказалась больше обоих вариантов, озвученных министром Бородянским: не 150 и не 500, а 700 миллионов. А Марина Порошенко планирует в 2020 году и дальше заниматься работой в УКФ, распределяя деньги налогоплательщиков.