На Мальте премьер уйдет в отставку после убийства журналиста

Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что уйдет в отставку в январе в результате давления со стороны общественности после расследования убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции.

Об этом Мускат заявил в обращении к нации в воскресенье вечером, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

В телевизионном сообщении Мускат сказал, что он сообщил президенту Мальты, что уйдет с должности лидера правящей Лейбористской партии 12 января и "в ближайшие дни после этого уйдет с поста премьер-министра".

Несколькими часами ранее около 20 000 мальтийцев протестовали возле здания суда в столице Валлетте, требуя, чтобы он ушел в отставку.

"Как премьер-министр, я обещал два года назад, что в случае убийства Дафне Каруаны Галиции справедливость восторжествует", - сказал Мускат, начиная свою речь, добавив, что "сегодня я здесь, чтобы сказать вам, что я сдержал свое слово".

Однако семья убитой журналистки утверждает, что отставка Муската не удовлетворит тех, кто полон решимости искоренить коррупцию и кумовство между политиками и бизнесменами.

"Завтра люди снова выйдут на улицы", - написал в Twitter один из сыновей журналистки, который также является журналистом.

В субботу мальтийского бизнесмена Йоргена Фенека обвинен в соучастии в убийстве журналистки-расследователя Дафне Каруаны Галиции в 2017 году.

Дафне Каруана Галиция, расследовавшая коррупционные преступления в рамках проекта Panama Papers, погибла в результате взрыва автомобиля 16 октября 2017 года на Мальте. Трем мужчинам, которые разместили бомбу в авто и взорвали ее, уже предъявлено обвинение в убийстве.

Напомним, в Украине 38 активистов в сфере борьбы с коррупцией, 31 активист в сфере защиты окружающей среды, 19 ЛГБТ-активистов и 18 журналистов стали жертвами нападений с 2014 года.

В ноябре в Киевской области чиновник наехал на журналиста и провез его на капоте автомобиля. Ранее в Чернигове избили журналиста за расследование против местного политика.