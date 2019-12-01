Новый Раздол и Новояворовск получают тепло в штатном режимме

Новый Раздол и Новояворовск (Львовская область) возобновили теплоснабжение. Об этом говорится в сообщении департамента по вопросам гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, передают Українські Новини.

"В настоящее время все повреждения в тепловых сетях устранены, теплоснабжение городов Новый Раздол и Новояворовск проводится в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Теплоснабжение восстановлено 1 декабря.

Как сообщали Українські Новини, 233 дома в Новом Раздоле и Новояворовске Львовской области оставались без теплоснабжения из-за прорыва на теплотрассе.

Новый Раздол Львовской области 21 ноября начал отопительный сезон, а Новояворовск – 20 ноября.

Ранее Кабинет Министров обязал Национальную акционерную компанию "Нефтегаз Украины" обеспечить стабильное газоснабжение жителей городов Новояворовск и Новый Раздол в отопительном сезоне 2019/2020 годов.

31 октября Львовская обладминистрация решила дополнительно выделить 2,7 млн гривен на мероприятия по недопущению срыва отопительного сезона в Новом Раздоле и Новояворовске.

В августе 2018 года суд арестовал и передал Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, ТЭЦ "Новояворовск" и "Новый Раздол" во Львовской области.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что имущество арестовано в рамках расследования факта присвоения 1,4 млрд гривен при поставках газа на указанные ТЭЦ предприятиями, подконтрольными на то время депутатам Верховной Рады Богдану и Ярославу Дубневичам (фракция "Блок Петра Порошенко").

В 2017 году Соломенский районный суд Киева разрешил НАБУ изъять документы Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг по делу научно-производственного предприятия "Энергия-Новояворовск" (Львовская область).