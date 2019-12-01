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01 декабря 2019, воскресенье, 12:15 414
Политика 2019-12-01T14:00:02+02:00
Українські Новини
Лидер "Национального корпуса" раскритиковал решение команды "ЗЕ" уволить Сергея Кривоноса

Лидер "Национального корпуса" раскритиковал решение команды "ЗЕ" уволить Сергея Кривоноса

Сегодня, 30 ноября, лидер политической партии "Национальный корпус", основатель и экс-командир полка "Азов" — Андрей Билецкий на своем Youtube-канале опубликовал видеоролик, в котором раскритиковал кадровую политику команды "ЗЕ".

Основной причиной критики послужил указ от 29 ноября президента Украины Владимира Зеленского, в котором он уволил заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса от исполнения обязанностей председателя межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства. Стоит отметить, что также указ предполагал увольнение с должности руководителя и вывод из персонального состава межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля.

Андрей Билецкий в саркастической форме высказал свое отношение к кадровой политике Владимира Зеленского и его команды. Лидер националистов сделал акцент на том, что Главнокомандующий глава страны не имеет опыта ведения военных дел, не служил, однако, со слов Билецкого, увольняет единственного профессионала в РНБО — Сергея Кривоноса.

Также, лидер Нацкорпуса высказал свое мнение, что единственное грамотное кадровое решение Зеленского — это назначение на должность заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса. Однако, Билецкий подчеркнул, что такое решение было обосновано скандалом вокруг хищения средств с "Укроборонпроме" и семьей Гладковских-Свинарчуков. Именно скандал и медийный резонанс, по его мнению, стали причиной грамотного назначения.

В конце видеоролика Андрей Билецкий предложил патриотам Украины добиться увольнения с должности новоиспеченного политика, актера, шоумена, продюсера и друга президента — Сергея Сивохи. Лидер националистов предложил за увольнения генерала — уволить "клоуна".

Отметим, что сам Кривонос прокомментировал увольнение в Facebook, заявив, что эта "новость застала его в дороге", а также, по его мнению, "СНБО превратился в посмешище с клоунами".
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