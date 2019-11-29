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29 ноября 2019, пятница, 21:04 12
Судебная власть 2019-11-29T21:09:42+02:00
Українські Новини
В Черновицкой области нелегально вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми

В Черновицкой области нелегально вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми

нелегальная добыча искоапемых, Карьер, СБУ

Служба безопасности Украины начала расследовать нелегальную добычу ископаемых на 90 млн гривен в Черновицкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Представители частной строительной компании организовали незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси в стихийном карьере возле реки Прут в Новоселицком районе.

Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами дельцы не имели.

Песок они планировали использовать при строительстве за бюджетные деньги объектов социальной сферы.

За сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми.

По предварительным оценкам, стоимость нанесенного государству ущерба составляет около 90 млн гривен.

Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом реки вредил здоровью людей.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы во время нелегальных работ.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, СБУ разоблачила предприятие в нелегальной добыче угля на 8 млн гривен в Донецкой области.

Также Служба безопасности Украины подозревает должностных лиц Красноградского лесного хозяйства в хищении ценных пород древесины на 6 млн гривен в Харьковской области.

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