Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен

Генеральный директор Государственного предприятия "Всеукраинский государственный научно-производственный центр стандартизации, метрологии, сертификации и защиты прав потребителей" ("Укрметртестстандарт", Киев) Дмитрий Сабатович получил ежемесячную заработную плату в размере 1 млн гривен.

Такой вывод можно сделать на основании информации из его опубликованных деклараций о доходах за 2018-2019 годы.

Вот Сабатович указал существенные изменения данных, внесенных в его декларацию о доходах, а именно размер заработной платы, полученной за май 2019 года - 993 956 гривен.

Информацию подтвердил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский (фракция "Слуга народа"), который опубликовал данные о размере зарплаты Сабатовича за несколько месяцев.

В апреле 2019 года зарплата гендиректора "Укрметртестстандарта" составила 464 тыс. гривен, в мае 2019 года – уже 994 тыс. гривен.

Для сравнения ознакомимся с декларацией о доходах гендиректора Сабатовича за 2018 год.

По данным декларации о доходах, за 2018 год зарплата Сабатовича составила 2,1 млн гривень.

Несложно посчитать, что средняя ежемесячная зарплата должна быть в размере 175 тыс. гривен, или около 7 тыс. долларов США, или 6 ежемесячных зарплат Президента Украины.