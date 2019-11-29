Зеленский рассказал, когда Рада может принять закон о перезапуске ГБР

Президент Владимир Зеленский прогнозирует принятие Верховной Радой закона о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР) 3 декабря.

Об этом Зеленский сказал, выступая на торжествах по случаю Дня работника прокуратуры, передают Українськi Новини.

"3 декабря первым вопросом в повестке дня Верховной Рады будут очень важные изменения к закону о Государственном бюро расследований. Никто не позволит "сливать" дела Майдана", - сказал Зеленский.

Он отметил, что несмотря на то, что с 20 ноября прокуратура лишена функций следствия, она должна продолжить на надлежащем уровне осуществлять процессуальное руководство по уголовным производствам других органов, подчеркнув, что прежде всего это касается преступлений, осуществленных на Майдане Незалежности в 2013-2014 годах.

Еще одним приоритетом прокуратуры он назвал обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные преступления, невзирая на личности и должности.

Зеленский, поздравляя работников прокуратуры с профессиональным праздником, пожелал им изменить негативное отношение граждан к этой структуре.

"Должны признать, что за эти годы слово "прокурор", к сожалению, приобрело в Украине негативное, почти нецензурное значение. У обычных людей слово "прокурор" ассоциируется не с верховенством права или законностью, а с дорогими автомобилями, виллами, яхтами и драгоценностями. Стратегическое задание генерального прокурора и его команды изменить это раз и навсегда. Верю, не просто верю, а уверен, что именно вам это под силу и этот процесс уже начался", - сказал Президент.

Зеленский добавил, что, по его мнению, впервые за время независимости происходит не имитация реформы, а действительно реальные изменения, которые касаются всех уровней прокуратуры.

Он пожелал сотрудникам прокуратуры достойно пройти завершающий этап аттестации и доказать свою добропорядочность, профессиональную компетентность и этику.

Как сообщали Українські Новини, профильный комитет рекомендует Раде перезапустить ГБР.

Ранее Рада уже рассматривала вопрос перезапуска Госбюро расследований.