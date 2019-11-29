Полиция начала расследование высказываний ведущего Дроздова, который на "5 канале" обозвал жителей Донбасса "пропащими людьми"

Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") сообщил, что Национальная полиция Украины начала досудебное расследование в отношении высказываний ведущего Остапа Дроздова, который на "5 канале" назвал жителей Донбасса "пропащими людьми".

Об этом парламентарий заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Про нынешний состав Нацсовета по телевидению и радиовещанию и так адекватным людям все ясно. В ответ на мое требование провести внеплановую проверку "5 канала" из-за разжигающих ненависть к жителям Донбасса высказываний в его эфире урода Дроздова они решили ничего не делать. Но за это им пришлось проголосовать и тем самым взять официально на себя всю ответственность за покрывательство этого мини-нациста. Представляю, с какими лицами мои "друзья" в Нацсовете (а наше "общение"» в сентябре при рассмотрении вопроса NewsOne нам запомнится надолго) рассматривали мой депутатский запрос. С такими же, очевидно, это будут делать и в редакции "5 канала", владелец которого за все годы не удосужился вложиться даже в приличную дорогу к студии. Что ж, портить настроение уродам, которые 5 лет портят жизнь всем нам, тоже определенное удовольствие. А вот Нацполиция начала досудебное расследование. И это хорошо. Буду давить этот вопрос дальше", - написал Волошин.

Ранее народный депутат Волошин, комментируя дискриминационные, унижающие и разжигающие ненависть высказывания журналиста Дроздова в адрес русскоговорящих граждан Украины и жителей Донбасса, пообещал привлечь его к уголовной ответственности и направить соответствующие обращения в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, 26 октября в эфире "5 канала", принадлежащего бывшему Президенту Украины Петру Порошенко, львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства всех жителей "Л/ДНР".

"В определенной мере это страшные люди... Я утверждаю, что Донбасс по своему гражданскому сознанию наихудший. Они в том "ДНР" и "ЛНР" кроме "Раши тудей" и Скабеевой ничего не слушают. Это в принципе пропащие люди", - сказал Дроздов.

Как сообщали Українські Новини, 30 мая 2018 года телеведущий Дроздов заявил, что на территории Украины русскоязычным гражданам нет места. Как утверждает журналист, русскоязычные "или должны исчезнуть как вид", или уехать жить в другую страну.