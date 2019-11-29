подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.05 26.55
˟
29 ноября 2019, пятница, 12:15 655
Верховная Рада и партии 2019-11-29T14:00:02+02:00
Українські Новини
Регионы были более финансово автономны в 2013, чем сейчас, спустя 6 лет "реформ", - Левочкин

Регионы были более финансово автономны в 2013, чем сейчас, спустя 6 лет "реформ", - Левочкин

Сергей Левочкин, Оппозиционная платформа – За життя, Бюджет

После реформы межбюджетных отношений 2015 года реальная фискальная автономия регионов остается недостаточной, о чем свидетельствует и госбюджет-2020. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Несмотря на ряд задекларированных реформ, регионы по-прежнему не могут достигнуть финансовой автономии 2013 года. Шесть лет назад удельный вес доходов местных бюджетов без трансфертов в сводном бюджете составляла 23,4%, а в этом году по итогам девяти месяцев – 21,4%. В следующем году ситуация могла быть еще хуже, если бы парламент не остановил планы правительства передать ряд доходов с местного на центральный уровень. Но улучшения для регионов по-прежнему нет, а значит, реальная реформа децентрализации еще впереди", – заявил Сергей Левочкин.

Политик отметил, что доля доходов местных бюджетов в сводном могла быть выше, если бы не произошло перераспределение доходов между местными и государственным бюджетом. Так, объем НДФЛ, 25% которого забрали на центральный уровень, в последние годы оказывался стабильно выше, чем доходы, которые были переданы как компенсация во время реформы межбюджетных отношений в 2015 году и последующие годы.

При этом, по словам народного депутата, правительство систематически недофинансирует значительную часть делегированных полномочий. По оценкам Ассоциации городов Украины, образовательная субвенция в 2019 году недофинансирована на 10% или 7 млрд грн, объем средств медицинской субвенции на 2019 год занижен на 36,9 млрд грн и покрывает лишь 68% потребностей на оплату текущих расходов.

"Общий объем непрофинансированных расходов, которые в последние годы были "сброшены" на места, превышает 50 млрд гривен. Исходя из принятого бюджета на 2020 год, все эти проблемы остаются. Поэтому Оппозиционная платформа – За життя будет инициировать настоящую реформу децентрализации, при которой все регионы получат доходы, позволяющие им развиваться", – резюмировал Сергей Левочкин.

Больше новостей о: Сергей Левочкин Оппозиционная платформа – За життя Бюджет

Архив
Новости
Институт нацпамяти не видел документальных подтверждений популяризируемого мифа о "расстрелянном съезде кобзарей" 14:00 Документ
Садовой не определился, будет он платить миллион гривен залога или нет 13:52
Кабмин намерен предложить Раде разрешить нотариусам женить и разводить людей 13:49
Украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон 13:37
Альперин заявил, что ему стало плохо и попросил вызвать скорую помощь - померить давление 13:25
больше новостей
Гривна после повышения снова падает: официальный курс валют от НБУ 06:00
Фото: Киев Оперативный
В Киеве водитель выстрелил в лицо пешеходу, переходившему дорогу: он задержан 13:15 Дополнено
Зимние каникулы-2020: когда будут отдыхать школьники и родители 06:00
Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе 18:15
Маруся Зверобой. Фото: Facebook/Маруся Зверобой
После обысков СБУ Зверобой повторила угрозу взорвать Зеленского 16:28
больше новостей
ФГИ следует сосредоточиться на поиске системных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов, – экономист 17:25
Ретроспективного изменения "зеленого" тарифа не будет, – Зеленский 16:38
Другого выхода у нас нет: Минюст хочет закрывать тюрьмы 21:55
Средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех 19:37
В Украине могут появится частные СИЗО по типу гостиниц 21:27
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok