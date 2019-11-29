Бюджет-2020 консервирует проблемы межбюджетных отношений, - Левочкин

После реформы межбюджетных отношений 2015 года реальная фискальная автономия регионов остается недостаточной, о чем свидетельствует и госбюджет-2020. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Несмотря на ряд задекларированных реформ, регионы по-прежнему не могут достигнуть финансовой автономии 2013 года. Шесть лет назад удельный вес доходов местных бюджетов без трансфертов в сводном бюджете составляла 23,4%, а в этом году по итогам девяти месяцев – 21,4%. В следующем году ситуация могла быть еще хуже, если бы парламент не остановил планы правительства передать ряд доходов с местного на центральный уровень. Но улучшения для регионов по-прежнему нет, а значит, реальная реформа децентрализации еще впереди", – заявил Сергей Левочкин.

Политик отметил, что доля доходов местных бюджетов в сводном могла быть выше, если бы не произошло перераспределение доходов между местными и государственным бюджетом. Так, объем НДФЛ, 25% которого забрали на центральный уровень, в последние годы оказывался стабильно выше, чем доходы, которые были переданы как компенсация во время реформы межбюджетных отношений в 2015 году и последующие годы.

При этом, по словам народного депутата, правительство систематически недофинансирует значительную часть делегированных полномочий. По оценкам Ассоциации городов Украины, образовательная субвенция в 2019 году недофинансирована на 10% или 7 млрд грн, объем средств медицинской субвенции на 2019 год занижен на 36,9 млрд грн и покрывает лишь 68% потребностей на оплату текущих расходов.

"Общий объем непрофинансированных расходов, которые в последние годы были "сброшены" на места, превышает 50 млрд гривен. Исходя из принятого бюджета на 2020 год, все эти проблемы остаются. Поэтому Оппозиционная платформа – За життя будет инициировать настоящую реформу децентрализации, при которой все регионы получат доходы, позволяющие им развиваться", – резюмировал Сергей Левочкин.