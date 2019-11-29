АСС считает неприемлемыми ретроспективные изменения "зеленого" тарифа

Украинская власть должна найти взаимоприемлемое решение для решения проблем в секторе возобновляемой энергетики и предложить всем участникам рынка и инвесторам равные условия. Об этом говорится в заявлении Американской торговой палаты, размещенном на официальном сайте организации.

В заявлении отмечается, что компании-члены Палаты готовы продолжить диалог для поиска взаимоприемлемых решений, которые призваны улучшить финансовую стабильность гарантированного покупателя и позволить избежать внесения ретроспективных изменений в законодательство о действующих проектов, которые могут вызвать длительный негативное влияние на инвестиционный климат Украины.

По их мнению, приведение соглашений о купле-продаже электроэнергии из возобновляемых источников в соответствии с международными стандартами финансирования может стать частью мер правительства по стабилизации рынка.

В то же время АСС отмечает неприемлемости предложения о предоставлении приоритета в платежах тем инвесторам, которые согласятся на добровольную реструктуризацию. Организация подчеркивает - все участники рынка и инвесторы должны получить от правительства равные условия.

"Компании-члены Палаты убеждены в том, что предоставление приоритетности платежей инвесторам, которые согласятся на добровольную реструктуризацию, может свести на нет добровольный характер такой реструктуризации, поэтому такая опция неприемлема ни в одном из предложенных решений. Принципиально важно, чтобы все участники рынка и инвесторы получали от правительства равные условия, независимо от того, согласятся ли инвесторы на реструктуризацию на условиях, установленных правительством", - отмечается в заявлении.

Напомним, ранее заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Константин Чижик заявил, что принудительного ретроспективного снижение «зеленых» тарифов не будет. Однако он отметил, что министерство предлагает инвесторам разные условия реструктуризации для проектов ВИЭ, которые уже работают и будут введены в эксплуатацию в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский в украинском-литовском экономическом форуме заявил, что ретроспективной изменения "зеленого" тарифа не будет, Украина не делать никаких шагов, которые ухудшат условия для ведения бизнеса.