Журналист назвал ложью оправдания главы АМКУ Терентьева относительно бюджета его лакшери-путешествий

Глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев на своей странице в Facebook заявил, что его отдых на элитном горнолыжном курорте Куршевель стоит в 20 раз дешевле, чем озвученный ранее СМИ бюджет в 50 тыс. долл. Однако, как сообщает журналист Евгений Плинский, это не соответствует действительности – сумма на отдых семьи главы АМКУ гораздо выше, чем он пишет.

"Ведь только за перелет в Женеву Терентьевы отдали почти три тысячи долларов. Прайс на проживание на курорте стартует от 5-6 тыс. долл. за неделю за семью до 5-6 тыс. долл. за сутки" - рассказал Евгений Плинский.

Журналист обратил внимание на фото семьи Терентьева на фоне ресторана Le Cap-Horn, где обедала семья. Прайс этого ресторана для обеда одного человека – 100 евро. С учетом аренды снаряжения, ски-пассов, трансферов, отелей и ресторанов элитного Куршавеля вложиться семье из четырех человек в озвученную Юрием Терентьевым цифру (2,5 тыс. долл.) невозможно.

Также Евгений Плинский отметил, что расходы на двухнедельный отдых семьи в Турции в элитном отеле Vogue Hotel Bodrum 5* составил около 26 тыс. долл.

Кроме этого, журналист показал и другие примеры роскошной жизни чиновника, среди которых автомобиль «Ягуар», абонемент в спортклуб «5 Элемент» за 8 тыс. долл. и поездку в Египет за 7,5 тыс. долл.

Также, Евгений Плинский обратился к правоохранительным органам с просьбой перестать закрывать глаза на траты чиновника, который только по самой скромной оценке не задекларировал 679 тыс. долл.