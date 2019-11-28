Автозапчасти и предметы искусства: что запретили перевозить через линию ограничения на Донбассе

Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц утвердило перечень и объемы ограниченных или запрещенных к перемещению через линию разграничения товаров.

Перечень утвержден приказом Минверетанов №92 от 18 ноября и вступает в силу 28 ноября (со дня опубликования) и введения нового порядка пересечения линии разграничения, передают Українськi Новини.

В частности установлено, что физлицо может перевозить наличными из временно оккупированных территорий Донбасса на подконтрольную украинскими властями территорию не более 50 тыс. гривен (или в иностранной валюте в эквивалентной сумме) без подтверждающих документов об их происхождении; перемещение большей суммы разрешается при условии согласования с представителями координационного центра.

С контролируемой территории на оккупированную без подтверждения разрешается перемещение не более 20 тыс. гривен.

Разрешено перемещение товаров, отнесенных к личным вещам, в частности: предметы личной гигиены, одежда, обувь и украшения, имеющие признаки бывших в употреблении, 1 фотоаппарат, кино-, видеокамера; переносные музыкальные инструменты - не более 2 штук, мобильных телефонов - не более 3 штук, переносные компьютеры - не более 2 единиц, лекарств - не более 5 упаковок каждого наименования, содержащих наркотические или психотропные вещества - не более 10 ампул, 50 таблеток, 10 трансдермальных систем.

Кроме товаров, отнесенных к личным вещам, можно перемещать товары, за исключением запрещенных, с контролируемой территории - без ограничений, из оккупированной - суммарной стоимостью не более 10 тыс. гривен весом не более 75 кг на одного человека, в том числе пищевые продукты не более 2 кг каждого наименования и непродовольственные товары - не более 2 единиц каждого наименования.

Товары в гуманитарно-логистические центры и из них могут перемещаться без ограничений.

В случае переезда физлица на место проживания с оккупированной территории на контролируемую разрешается перемещение вещей с признаками использования в обоснованном количестве.

Ограничения на перемещения товаров и наличных денег установлены с учетом перемещения не чаще одного раза в сутки в одном направлении.

Запрещено перемещение через линию разграничения с оккупированных территорий алкогольных напитков и табачных изделий, - в обоих направлениях лицам, не достигшим 18 лет.

Запрещено перевозить: оружие и боеприпасы, товары военного назначения, наркотики, ядовитые, взрывчатые вещества, банковские металлы в виде слитков и монет, автомобильные запчасти к грузовикам, промышленное оборудование, строительные материалы, порнографическая продукция, дроны, предметы искусства.

Ограничено перемещение: платежных карточек (не являющихся именными пересекающего линию физлица) - не более 3 единиц, автомобильные запчасти к легковым автомобилям - одни комплект, шины - 4 штуки.

Для подакцизных товаров: табачных изделий - не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 грамм табака или табачных изделий; алкоголя - не боле 5 литров пива, 2 литра вина, 1 литр крепких напитков (с содержанием спирта более 22%), топливно-смазочных материалов - не более 20 литров в канистре на одно транспортно средство.

Как сообщали Українськi Новини, в то время как КПВВ на Донбассе начали переход на "зимний" график работы, 28 ноября вступает в силу Порядок въезда лиц, перемещение товаров на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий, утвержденного Постановлением КМУ.