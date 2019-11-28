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28 ноября 2019, четверг, 15:57 1500
Общество 2019-11-28T17:00:03+02:00
Українські Новини
"Cлуга народа" остается лидером политических симпатий большинства украинцев, – опрос "Рейтинг"

"Cлуга народа" остается лидером политических симпатий большинства украинцев, – опрос "Рейтинг"

Слуга народа, социологический опрос, Рейтинг
Социологический опрос (иллюстрация). Фото:
Социологический опрос (иллюстрация). Фото: "Рейтинг"

Президент Владимир Зеленский и политическая партия "Слуга народа" остаются безоговорочными лидерами политических симпатий граждан Украины. Как свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного группой "Рейтинг", 53% респондентов убеждены, что Президент Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим Президентом Петром Порошенко.

Почти две трети опрошенных считают, что Зеленскому нужно время от 1 до 3 лет, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат работы. Еще 14% респондентов дают ему для этого 5 и более лет.

От 1 до 3 лет отводят украинцы и правительству с парламентом на то, чтобы они показали качественный результат. Такого мнения придерживаются около половины опрошенных. Каждый десятый готов подождать 5 и более лет.

Лидером электоральных симпатий граждан Украины остается партия "Слуга народа". Ее поддерживают почти 45% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. Это более чем в 3 раза выше поддержки "Оппозиционной платформы - За жизнь" (12,7%). Рейтинг "Европейской солидарности" и "Батьківщини" – менее 10%, а "Голоса" – менее 5%.

Опрос был проведен 20-24 ноября 2019 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2%.

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