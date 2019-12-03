Снег и мороз: синоптики рассказали о погоде на Новый год и Рождество

По предварительному прогнозу, погода на Новый год и Рождество в Украине в целом ожидается холодной, но сухой. В январе будет прогнозируют преимущественно минусовую температуру и снег. В то же время, некоторые синоптики уже отмечали, что зима будет аномально теплой, но со снегопадами, а народный синоптик говорил, что под конец первого зимнего месяца в Украину придут морозы и на Новый год погода будет холодной.

Погода на Новый год на большей части Украины может порадовать небольшим снегом. По долгосрочному прогнозу, 1 января ожидаются небольшие осадки, будет морозно. Минусовая температура также ожидается и на Рождество, пишет Meteo.ua.

В частности, погода на 31 декабря обещает быть снежной, а в новогоднюю ночь синоптики прогнозируют -2 .. +1.

Так, на католическое Рождество в Киеве, 25 декабря, ожидаются небольшие осадки, а температура воздуха прогреется до +1. В новогоднюю ночь в Киеве прогнозируется снег, температура воздуха опуститься до -1.

Погода на 1 января также порадует украинский снегом, а температура воздуха остановится на отметке -1 градус.

Отмечается, что в Киеве погода на Рождество также будет морозной, но без существенных осадков. Согласно прогнозу погоды на 7 января, не стоит ожидать сильные морозы, столбики термометров опустятся до -4 .. +2.

Погода на Старый Новый год будет достаточно морозной, температура воздуха упадет до -4.

По данным Гоброметцентра, месячное количество осадков в декабре ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108° мм, что также в пределах средних многолетних значений.

Так, по прогнозам на сайте Gismeteo, температура воздуха в Киеве в декабре будет колебаться от -6 до +6. В первой половине месяца возможны дожди и дождь со снегом.

Прогноз погоды на месяц в Киеве. Карта: Gismeteo

В то же время на юге Украины ожидается теплая погода. В Одессе столбики термометров могут достигать 10 градусов.

Прогноз погоды на декабрь в Одессе. Карта: Gismeteo

Во Львове по предварительному прогнозу также будет доминировать плюсовая температура. Лишь во второй половине месяца температура днем ​​опустится ниже 0 градусов.

Прогноз погоды на декабрь во Львове. Карта: Gismeteo

Предыдущие прогнозы Severe Weather Europe также свидетельствуют о том, что в Европе погода в декабре, январе и феврале будет более теплой, чем обычно, а осадки реже. В то же время синоптики отмечают, что осадки могут быть в некоторые дни достаточно сильными и с метелями.

В то же время, как объясняют в Укргидрометцентре, точные ответы на вопрос "какой будет зима", "будет ли снег на Новый год 2020", "какой будет погода в декабре и январе 2020 года" невозможно дать заранее, поскольку составить точный прогноз погоды возможно лишь на 5 дней. Чем длиннее срок прогноза - тем ниже его достоверность.

В то же время синоптики предварительно прогнозируют погоду на зиму 2020 года "мягкой". Большинство погодных моделей показывают, что в Европе температуры будут выше нормы.

"Любителям зимы все же не стоит расстраиваться! Как уже было отмечено выше, сезонные прогнозы - это осредненная картина за 3 месяца (декабрь-январь-февраль), которая может показать только превосходящие синоптические процессы. Даже если бы погодные модели были абсолютно точными, это не означает, что вышеупомянутая "мягкая погода" будет продолжаться в течение всех трех зимних месяцев. Как всегда, наблюдаться периоды более холодной погоды. Однако они могут быть менее длительными и, например, вместо 20 дней с морозной погодой, будет наблюдаться только 8 или 10 дней. Погодные модели не показывают какой будет погода в течение всего зимнего периода, они скорее подсказывают какой она может быть в течение 40-60% этого отрезка времени", - рассказали в Укргидрометцентре.

Как сообщали Українські Новини,