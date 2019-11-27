Следственная комиссия Рады начинает разбирать президента Украинской ассоциации футбола "дело Павелко"

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, в этот четверг, 28 ноября, в 10.00 состоится организационное заседание Временной следственной комиссии в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины), председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Павелко А.В. при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах "(№ 304-IX от 15 ноября 2019). В данный момент пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины проводит аккредитацию журналистов на предстоящее мероприятие. Место проведения заседания: г..Киев, ул. Грушевского, 18\/2, к. 12. Контактный телефон по вопросам аккредитации: 255-31-96.