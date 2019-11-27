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27 ноября 2019, среда, 23:07 305
Спорт 2019-11-27T23:45:02+02:00
Українські Новини
Следственная комиссия Рады начинает разбирать президента Украинской ассоциации футбола "дело Павелко"

Следственная комиссия Рады начинает разбирать президента Украинской ассоциации футбола "дело Павелко"

ухл, Футбол, Спорт, Павелко, костюченко

Как сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины, в этот четверг, 28 ноября, в 10.00 состоится организационное заседание Временной следственной комиссии в соответствии с Постановлением Верховной Рады Украины "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины и злоупотребления служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины), председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Павелко А.В. при решении вопроса финансирования и реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах "(№ 304-IX от 15 ноября 2019).

В данный момент пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины проводит аккредитацию журналистов на предстоящее мероприятие. Место проведения заседания: г..Киев, ул. Грушевского, 18/2, к. 12. Контактный телефон по вопросам аккредитации: 255-31-96.

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