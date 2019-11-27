Суд назначил Садовому 1,5 млн гривен залога

Высший антикоррупционый суд назначил мэру Львова Андрею Садовому 1,5 млн гривен залога после того как начал избирать ему меру пресечения.

Такое решение суд огласил в среду, передают Українськi Новини.

Залог Садовой должен внести в течение 5 дней. Также он обязан прибывать к детективу, прокурору, следователям и в суд по каждому требованию. Кроме того, мэр должен сообщать об изменении места жительства или места работы, а также воздержаться от общения с другими фигурантами дела.

После заседания суда Садовой сказал журналистам, что считает меру пресечения "не соответствующей здравому уму" и намерен оспорить решение.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура хотела установить для Садового залог в 50 млн гривен. Тем временем Садового подозревают в злоупотреблении властью. Мэр Львова сообщил, что в 2015 году на Открытом инвеститационном конкурсе Львов привлек компанию СТР к инвестированию строительства индустриального парка. Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.