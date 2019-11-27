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27 ноября 2019, среда, 22:29 215
Судебная власть 2019-11-27T22:41:02+02:00
Українські Новини
Суд назначил Садовому 1,5 млн гривен залога

Суд назначил Садовому 1,5 млн гривен залога

Андрей Садовый, Мэр Львова, Залог, злоупотребление властью
Андрей Садовый. Фото: 24tv.ua
Андрей Садовый. Фото: 24tv.ua

Высший антикоррупционый суд назначил мэру Львова Андрею Садовому 1,5 млн гривен залога после того как начал избирать ему меру пресечения.

Такое решение суд огласил в среду, передают Українськi Новини.

Залог Садовой должен внести в течение 5 дней. Также он обязан прибывать к детективу, прокурору, следователям и в суд по каждому требованию. Кроме того, мэр должен сообщать об изменении места жительства или места работы, а также воздержаться от общения с другими фигурантами дела.

После заседания суда Садовой сказал журналистам, что считает меру пресечения "не соответствующей здравому уму" и намерен оспорить решение.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура хотела установить для Садового залог в 50 млн гривен. Тем временем Садового подозревают в злоупотреблении властью. Мэр Львова сообщил, что в 2015 году на Открытом инвеститационном конкурсе Львов привлек компанию СТР к инвестированию строительства индустриального парка. Таким образом, город получил 54 млн гривен за землю, отведенную под строительство.

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