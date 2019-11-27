В Одесском онкодиспансере прокомментировали скандал с тайной съемкой пациенток у гинеколога

В администрации Одесского онкодиспансера заявили, что не имеют никакого отношения к съемке в гинекологическом кабинете пациенток и продаже материалов на порносайты. Об этом Громадському сообщил адвокат защиты Одесского областного онкодиспансера Александр Саинчин.

Так, адвокат заявил, что одно из помещений учреждения с разрешения областного совета арендовал врач Вячеслав Триполко.

"В 2017 году Триполко узнал, что на территории онкодиспансера есть помещение, и он захотел его арендовать. Мы находимся на территории, подвластной Минздраву и областному совету, поэтому распоряжаться имуществом этой больницы мы не можем. С 2017 года он там самостоятельно проводил УЗИ, а по договору аренды мы не вмешиваемся в его дела, он не вмешивается в наши", - рассказал адвокат.

Также главный врач Одесского областного онкодиспансера Олег Лукьянчук утверждает, что Триполко не имеет никакого отношения к работникам диспансера.

"Вы знаете, я сначала подумал, что это шутка какая-то неудачная, мне в голову не могло прийти, что такого рода деятельность имела место! Это нарушение, как врач, как гражданин, это же нарушение врачебной этики. Я был удивлен, никогда таких прецедентов у нас не было и быть не может. Я считаю, что нанесенный вред является основанием для расторжения договора аренды с этим человеком", - заявил Лукьянчук.

А в полиции Одесской области сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 301 Уголовного кодекса. Следователи изъяли техническое оборудование, с помощью которого осуществлялась видеозапись, и проводят экспертизу.

Впрочем, Олег Лукьянчук заявил, что человек, у которого изъяли техническое оборудование, является системным администратором онкодиспансера и к инциденту непричастен.

"Это системный администратор, который занимается интернетом у нас в больнице, никакого отношения к этому ФОПу нет, у них другой провайдер. Я вообще не понимаю, каким боком он причастен", - рассказал главный врач учреждения.

По данным пресс-секретаря Нацполиции Одесской области Любови Гордиевской, пока подозрение не было оглашено ни одной личности.

"Идет следствие, устанавливаются лица, которые могут быть причастны к совершению указанного уголовного преступления. Им грозит максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы", - сказала она.

Как сообщали Українські Новини, в Одесском областном онкологическом диспансере в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера. Тайную съемку проводили с начала 2018 года по апрель 2019-го.

Ранее в Кривом Роге супруги снимали порно с 4-летней дочерью.