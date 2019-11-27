Игорные салоны не исчезнут из жилых домов и после легализации игорного бизнеса, - депутат от "Слуги народа"

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") сомневается в том, что игорные заведения, которые на данный момент ведут свою работу в помещениях жилых домов, исчезнут после легализации игорного бизнеса.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Нет такой гарантии (что они пропадут) и никто не может ее дать. Даже если мы пойдем по более консервативному пути, предложенному правительством, нет гарантии, что удастся убрать игорные заведения, которые сейчас находятся в жилых домах. При этом, как я говорил выше, если все требования к помещению будут строго упорядочены и четко сформулированы, то решить этот вопрос проще, и в альтернативных проектах закона эти требования прописаны", - сказал он.

По его словам, всех волнуют два фактора: возможность открыть игорное заведение в любом жилом доме и внешний вид таких помещений, которые часто выглядят как инородные тела на фоне всего здания.

"Если прописать четкие требования к минимальной площади помещений и минимальное количество игровых автоматов, можно существенно снизить риск повсеместного открытия игорных заведений", - уверен депутат.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес в специальных игровых зонах.

Тем временем Жупанин заявил, что по неофициальным данным, на территории Украины на сегодня действуют около 5 тысяч игорных залов.