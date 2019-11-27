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27 ноября 2019, среда, 15:00 418
Верховная Рада и партии 2019-11-27T15:00:01+02:00
Українські Новини
Игорные салоны не исчезнут из жилых домов и после легализации игорного бизнеса, - депутат от "Слуги народа"

Игорные салоны не исчезнут из жилых домов и после легализации игорного бизнеса, - депутат от "Слуги народа"

Андрей Жупанин, Слуга народа, Легализация казино, Игорный бизнес
Игорные заведения. Скриншот видео youtubeПоліція Запоріжжя
Игорные заведения. Скриншот видео youtubeПоліція Запоріжжя

Депутат Верховной Рады Андрей Жупанин ("Слуга народа") сомневается в том, что игорные заведения, которые на данный момент ведут свою работу в помещениях жилых домов, исчезнут после легализации игорного бизнеса.

Об этом он сказал в интервью Українським Новинам.

"Нет такой гарантии (что они пропадут) и никто не может ее дать. Даже если мы пойдем по более консервативному пути, предложенному правительством, нет гарантии, что удастся убрать игорные заведения, которые сейчас находятся в жилых домах. При этом, как я говорил выше, если все требования к помещению будут строго упорядочены и четко сформулированы, то решить этот вопрос проще, и в альтернативных проектах закона эти требования прописаны", - сказал он.

По его словам, всех волнуют два фактора: возможность открыть игорное заведение в любом жилом доме и внешний вид таких помещений, которые часто выглядят как инородные тела на фоне всего здания.

"Если прописать четкие требования к минимальной площади помещений и минимальное количество игровых автоматов, можно существенно снизить риск повсеместного открытия игорных заведений", - уверен депутат.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин предлагает Раде легализировать игорный бизнес в специальных игровых зонах.

Тем временем Жупанин заявил, что по неофициальным данным, на территории Украины на сегодня действуют около 5 тысяч игорных залов.

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