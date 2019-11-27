Назначенный Порошенко Терентьев разработал схему поборов в АМКУ, - СМИ

Несмотря на расстановку в органах власти "новых лиц", главой Антимонопольного комитета Украины остается ставленник экс-президента Петра Порошенко. Об этом пишут журналисты РБК-Украина в статье "Чьи "слуги" возглавят Антимонопольный комитет Украины".

"Кресло руководителя Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) пока занимает ставленник прошлой власти - Юрий Терентьев. Будучи однокурсником Алексея Филатова, заместителя бывшего главы Администрации президента, ответственным за сферу юстиции и судопроизводства, и проявив свою лояльность, Терентьев избрался главой АМКУ в 2015-м году на 7 лет (до 2022 года) и, по всей видимости, собирается досидеть этот срок", - отмечают авторы материала.

По данным статьи, основной новеллой, которую Терентьев ввел в работу АМКУ почти сразу после своего назначения, является понятие "экономический эффект", который фигурирует в отчетности и в плановых показателях АМКУ. В отчете АМКУ о своей работе эта сумма якобы была сгенерирована экономикой Украины после того, как АМКУ, якобы, исправил неконкурентную ситуацию или пожурил монополиста.

"В судебных решениях о неправомерности денежных штрафов от АМКУ говорится об отсутствии оснований для таких штрафов, а также о том, что объективные факторы, влияющие на ведение бизнеса, никем не исследовались. То есть, можно сделать вывод, что крупнейшие штрафы налагались на бизнес просто потому, что руководство АМКУ ставило такую задачу? Финансовый результат работы АМКУ под руководством Терентьева для государства Украина – это фикция. Штрафы, которыми он отчитывался, успешно обжалованы, а решения АМКУ отменялись уже после того, как он успевал о них отчитываться. А "экономический эффект" и вовсе появляется из воздуха в кабинетах АМКУ", - говорится в статье.

Авторы материала сообщают, что Терентьев давал задачу территориальным органам собирать как можно больше, то есть, штрафовать.

"В предвыборный для бывшей власти год Терентьев утвердил план для территориальных отделений АМКУ, каждое из которых обязано было обеспечить этот самый "экономический эффект" на уровне от 85 до 235 миллионов гривен за год. Проблемные регионы - Луганская и Донецкая область - имели разнарядку по 45 млн грн, а вот уже богатые - Одесская и Харьковская должны были найти проблем у бизнеса на сумму в 210 миллионов", - говорится в расследовании на РБК-Украина.

В статье также отмечено, что в 2018 году АМКУ оштрафовало компании на 277 млн. грн., но при этом в 2018 году в отчете о деятельности АМКУ фигурировала цифра о результате в 4 миллиарда гривен.

"Получается, что АМКУ раздало "советов" на 3,7 миллиардов? Только вот потрогать реальные деньги с этих 3,7 миллиардов гривен смогли только те, кто мог продавать "билеты" на консультации", - говорится в материале.

Журналисты сообщают, что лишь во второй половине 2019 года началась реальная работа комитета: с июня АМКУ собрал денежных штрафов на 6,8 миллиардов гривен. Более чем в 20 раз больше, чем за весь 2018-й год. И Авторы делают предположение, что такая активность связана с опасением главы комитета остаться без кресла: "В 2019 году Терентьеву стало понятно, что власть будет меняться и пора подумать о своей собственной судьбе на посту".