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27 ноября 2019, среда, 10:31 11
Судебная власть 2019-11-27T10:43:06+02:00
Українські Новини
ГБР сообщило о подозрении замдиректора компании-поставщика некачественных бронежилетов

ГБР сообщило о подозрении замдиректора компании-поставщика некачественных бронежилетов

ГБР, Сообщение о подозрении, Минобороны, Закупка некачественных бронежилетов
ГБР Фото: ГБР
ГБР Фото: ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении заместителю директора компании-поставщика некачественных бронежилетов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"В уголовном производстве по факту закупки некачественного вещевого имущества по завышенной цене для Вооруженных Сил Украины, в частности бронежилетов 1-4 классов защиты, не соответствующих техническим условиям, сообщается о подозрении основателю - заместителю директора компании-поставщика некачественного имущества" - сказано в нем.

Отмечается, что он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса.

При этом имя и фамилия замдиректора не сообщаются.

Как сообщали Українськi Новини, 5 ноября ГБР сообщило о подозрении 5 топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Печерский районный суд отказался отстранить от работы 3 топ-чиновников Минобороны, которые подозреваются в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Баллистическая экспертиза, которую провела специализированное государственное учреждение, показала, что простреливаются 70% бронежилетов, которые закупили для Минобороны.

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