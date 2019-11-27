Цитрусовые помандери: как сделать идеальный декор в квартире из натуральных продуктов

Если никогда не слышали о том, что такое помандеры, то в канун праздников самое время узнать о новогоднем декоре, и научиться собственноручно его создавать. Такое украшение послужит альтернативой новогоднему венку и не отнимет много времени. О том как создать в доме сказочную атмосферу раскажут Українські Новини.

Помандеры происходят от французского "pomme d'ambre". В средневековье так называли душистые шарики или сосуды другой формы, в которых хранились мускус, амбра, различные популярные в ту эпоху ароматические масла.

Как сделать помандеры из цитрусовых

Для того чтобы сделать душистое украшение досточно всунуть палочки гвоздики в кожицу мандарина или апельсина. Можно покрыть гвоздикой всю поверхность, можно придумать какой-то странный узор или символ "нарисовать" линии или определенные образы. В принципе, это все - ваш помандер с мандарина или апельсина готов.

Украсить можно атласной, шелковой или бархатной лентой, и получится красивая душистое елочное украшение. Высыхая, такие помандеры будут выделять "зимний" аромат, который останется с вами еще и после праздников.

Если есть время и желание, можно сделать новогоднюю композицию. Выложить на тарелку, украсить елочными ветками и цветами. Можно добавить в композицию елочные игрушки и корицу для большего запаха.

Можно сделать свечки из цитрусовых, вырезать формы и добавить ароматные масла.

Высушеные помандеры могут сохранять запах до шести месяцев, если все сделать правильно. Высушить фрукты для подобных зимних композиций можно очень быстро в духовке при температуре 50 градусов.Предварительно их нарезают на поперечные дольки, которыми потом можно украсить елку.

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