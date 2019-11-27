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  • Цитрусовые помандери: как сделать идеальный декор в квартире из натуральных продуктов
27 ноября 2019, среда, 05:00 15
Lifestyle 2019-11-27T05:00:02+02:00
Українські Новини
Цитрусовые помандери: как сделать идеальный декор в квартире из натуральных продуктов

Цитрусовые помандери: как сделать идеальный декор в квартире из натуральных продуктов

новогодние украишения, Мандарины, Еда, Новый год
Мандарины. Фото: foodiesfeed
Мандарины. Фото: foodiesfeed

Если никогда не слышали о том, что такое помандеры, то в канун праздников самое время узнать о новогоднем декоре, и научиться собственноручно его создавать. Такое украшение послужит альтернативой новогоднему венку и не отнимет много времени. О том как создать в доме сказочную атмосферу раскажут Українські Новини.

Помандеры происходят от французского "pomme d'ambre". В средневековье так называли душистые шарики или сосуды другой формы, в которых хранились мускус, амбра, различные популярные в ту эпоху ароматические масла. 

Как сделать помандеры из цитрусовых

Для того чтобы сделать душистое украшение досточно всунуть палочки гвоздики в кожицу мандарина или апельсина. Можно покрыть гвоздикой всю поверхность, можно придумать какой-то странный узор или символ "нарисовать" линии или определенные образы. В принципе, это все - ваш помандер с мандарина или апельсина готов.

Украсить можно атласной, шелковой или бархатной лентой, и получится красивая душистое елочное украшение. Высыхая, такие помандеры будут выделять "зимний" аромат, который останется с вами еще и после праздников.

Если есть время и желание, можно сделать новогоднюю композицию. Выложить на тарелку, украсить елочными ветками и цветами. Можно добавить в композицию елочные игрушки и корицу для большего запаха. 

Можно сделать свечки из цитрусовых, вырезать формы и добавить ароматные масла. 

Высушеные помандеры могут сохранять запах до шести месяцев, если все сделать правильно. Высушить фрукты для подобных зимних композиций можно очень быстро в духовке при температуре 50 градусов.Предварительно их нарезают на поперечные дольки, которыми потом можно украсить елку.

Как сообщали Українські Новини, самое время начать выбирать новогодние подарки. Идеальное время для того, чтобы купить недорогие, но качественные подарки - это однодневный киберпонедельник со скидками на технику

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