Под Одессой в кабинете гинеколога пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах

В Одесском областном онкологическом диспансере в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера. Тайную съемку проводили с начала 2018 года по апрель 2019-го. Об этом говорится в материалах постановления Киевского районного суда Одессы.

Досудебным расследованием установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая проводила съемку проведения УЗИ. При этом пациентам не сообщали о камере и видеофиксации прохождения процедуры УЗИ.

Увидев видео с собой на порнографическом сайте, одна из пациенток подала заявление в полицию. О наличии камеры и фиксировании процедур ее не предупреждали.

Выяснилось, что кадры с гинекологического кабинета за деньги продавали через интернет за границу.

Кроме того, правоохранители провели обыски у самого врача и еще одного человека, причастного к распространению видео. Были найдены флешки, жесткие диски с видео, снятыми скрытой камерой. На них наложен арест, возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии.



Как сообщали Українські Новини, в Кривом Роге супруги снимали порно с 4-летней дочерью.



Ранее депутат из Дании разместил свою агитацию на PornHub перед выборами.





