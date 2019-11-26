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26 ноября 2019, вторник, 21:14 57
Общество 2019-11-26T21:15:46+02:00
Українські Новини
Под Одессой в кабинете гинеколога пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах

Под Одессой в кабинете гинеколога пациенток тайно снимали на камеру и размещали на порносайтах

Одесса, Гинеколог, Онкологический диспансер, Скрытая камера, Порно
Врач. Фото: pixabay
Врач. Фото: pixabay

В Одесском областном онкологическом диспансере в кабинете гинекологии полтора года работала скрытая камера. Тайную съемку проводили с начала 2018 года по апрель 2019-го. Об этом говорится в материалах постановления Киевского районного суда Одессы.

Досудебным расследованием установлено, что в кабинете врача находилась скрытая камера, которая проводила съемку проведения УЗИ. При этом пациентам не сообщали о камере и видеофиксации прохождения процедуры УЗИ.

Увидев видео с собой на порнографическом сайте, одна из пациенток подала заявление в полицию. О наличии камеры и фиксировании процедур ее не предупреждали.

Выяснилось, что кадры с гинекологического кабинета за деньги продавали через интернет за границу.

Кроме того, правоохранители провели обыски у самого врача и еще одного человека, причастного к распространению видео. Были найдены флешки, жесткие диски с видео, снятыми скрытой камерой. На них наложен арест, возбуждено уголовное дело по статье об изготовлении и распространении порнографии.


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