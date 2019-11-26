В Киевской области погиб военный из-за падения с поезда

Военный Белоцерковского гарнизона погиб в результате падения с поезда в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Военной прокуратуры центрального региона, передают Українськi Новини.

Военнослужащий 10-й горно-штурмовой бригады направлялся на службу в зону проведения операции объединенных сил (ООС)

18 ноября его обнаружили на железнодорожном полотне вблизи станции Сухолесы Белоцерковского района Киевской области.

Скорая доставила его в военный госпиталь. Он был в тяжелом состоянии из-за открытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга II степени, перелома основания черепа, закрытого перелома костей левой голени и комы II степени.

25 ноября он скончался в Главном военном клиническом центре ВСУ. На данный момент правоохранители проводят экспертизы и расследуют инцидент.

Как сообщали Українськi Новини, 2 военных погибли и 5 ранены из-за взрыва при утилизации боеприпасов на территории арсенала в Балаклее Харьковской области.



23 марта, вблизи города Балаклея Харьковской области произошли взрывы на складах хранения боеприпасов, на которых хранились 138 тыс. тонн вооружения.