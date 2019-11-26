Святослав Денисенко: власть vs общество - мир и социальная справедливость или кризис доверия

Директор Института стратегических исследований "Новая Украина", политолог Святослав Денисенко поделился выводами о результатах социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии касательно текущего состояния отношений между властью и обществом.

Власть vs Общество: мир и социальная справедливость или кризис доверия

В понедельник (25.11.) появились результаты очередного социологического опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии. Основательное и интересное исследование коллег, дает почву для некоторых выводов по поводу текущего состояния отношений между властью и обществом.

Вывод первый — украинское общество ОЧЕНЬ устало от конфликтов. Три четверти опрошенных называют прекращение огня на Донбассе главной задачей власти. В ноябре так считает более 73% респондентов и это даже больше, чем в августе (71,5%). Большинство граждан все еще верят, что Владимиру Зеленскому и его команде удастся прекратить войну на Востоке, и наладить отношения на Западе. Именно поэтому люди поддерживают шаги власти, которые ведут к миру.

Стремлением к миру можно объяснить и высокую поддержку прямых переговоров с президентом РФ В.Путиным (поддерживают – 75%, не поддерживают 15,1%). И решение развести силы от линии разграничения (59,2% поддерживают, 25,6% - нет). И возобновление диалога с Польшей по проблемным историческим вопросам (61,2% - за, против – 17,3%). Однако, что касается большинства социально-экономических инициатив власти, опрос показывает прямо противоположную картину.

Вывод второй — население не хочет социально-экономических экспериментов. Практически ни одно из экономических решений власти существенной поддержкой не пользуется. Реакция общества колеблется в диапазоне от безразличия до резкого неприятия. Обновление состава ЦИК – собрало чуть меньше половины одобрительных отзывов (48,6%). Внеочередные выборы в Киеве гражданам не интересны: 39,4% опрошенных выбрали вариант – безразлично. А вот в отношении запуска рынка земли, "большой приватизации" и легализации игорного бизнеса — граждане настроены негативно. Против снятия моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения выступает 57,9% опрошенных (за 23,9%). Против приватизации крупных государственных предприятий – 55,5% (22,5 – за). Почти половина (49,3%) против легализации игорного бизнеса.

Вывод третий — люди ждут от власти справедливости и помощи. Граждане ждут повышения стандартов жизни (зарплат, пенсий и стипендий). В перечне приоритетов – это вторая задача для Президента и его команды после мира. Его указали 51,3% опрошенных. Люди хотят снижения тарифов (37,4%) и повышения качества медицины (21,1%). И вместе с тем, граждане требуют наказания для виновных в коррупции чиновников (35,3%) и сокращения влияния олигархов на политику (27,8%). Симптоматично, что по сравнению с августом количество респондентов отметивших эти приоритеты для работы власти выросло. Это значит, что приоритетные вопросы с точки зрения граждан, не решаются и напряжение в обществе растет.

Отсюда и наметившееся разочарование в новых лицах. Отсутствие политического опыта у новоизбранных депутатов позитивом считают лишь 23,9% (в августе – 34,6%), а негативом – 40,8% (в августе таких было лишь 24,9%). И рост количества тех, кто считает, что ситуация в стране развивается в неправильном направлении. В ноябре так считает уже 39,2%, а августе было 23,1%. Причем за три месяца количество оптимистов — тех, кто считает, что страна движется в правильном направлении, наоборот изрядно сократилось с более чем 50% до 35%.

Закономерно, что неудовлетворенность деятельностью Президента Владимира Зеленского и его команды растет, а парламентом избиратели и вовсе уже не довольны.

На фоне этих цифр напрашивается главный вывод: доверие к власти держится только на надежде, что она проложит путь к миру. И если импульс в этом направлении будут утрачен — доверие рухнет, кризис в отношениях власти и общества будет неизбежен. "Медовый месяц" уже завершен, вопрос в том насколько близок "бракоразводный процесс"?