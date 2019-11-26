подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 ноября 2019, вторник, 13:39 10
Верховная Рада и партии 2019-11-26T14:00:02+02:00
Українські Новини
Закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, - Левочки

Закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, - Левочкин

Оппозиционная платформа ‒ За життя, Сергей Левочкин, Оборона, Закон, Бюджет

Закон об оборонных закупках будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и даст возможность отечественным предприятиям лучше конкурировать во время оборонных тендеров. Об этом после Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Комитет рассматривал проект закона об оборонных закупках. Основная цель этого проекта состоит в более эффективном использовании бюджетных средств и преодолении коррупции при проведении оборонных закупок", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Народный депутат добавил, что принятие данного законопроекта будет стимулировать увеличение уровня локализации отечественной оборонной продукции.

"Этот законопроект вводит два важных критерия при оборонных закупках. Первый - жизненный цикл продукции. То есть военная техника и вооружение при закупках будут оцениваться с точки зрения их долговечности и, соответственно, качества. Второй - это преимущества при оборонных закупках для продукции с увеличенным процентом украинской локализации при производстве. Это будет учитываться при закупках и таким образом стимулировать создание большей стоимости в оборонной продукции на территории Украины", - отметил оппозиционный политик.

"Это даст возможность отечественным предприятиям более эффективно конкурировать во время оборонительных закупок и тендеров, которые будут проводиться правоохранительными органами и Министерством обороны Украины. Все это будет способствовать развитию оборонного сектора нашего государства", - резюмировал Сергей Левочкин.

Больше новостей о: Оппозиционная платформа ‒ За життя Сергей Левочкин Оборона Закон Бюджет

Архив
Новости
Восстановленного судом начальника внутреннего контроля ГБР Чобитка не пустили на работу, он обратится к правоохранителям 13:58
В НБУ рассказали, что введение 5-гривневой монеты на инфляцию не повлияет 13:56
Украинцы выбрали курс на ЕС, - Зеленский ответил Коломойскому 13:54
Закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, - Левочкин 13:39
Госдолг в октябре сократился на 1,4% 13:24
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok