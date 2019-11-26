Закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, - Левочкин

Закон об оборонных закупках будет способствовать эффективному использованию бюджетных средств и даст возможность отечественным предприятиям лучше конкурировать во время оборонных тендеров. Об этом после Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщил народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Комитет рассматривал проект закона об оборонных закупках. Основная цель этого проекта состоит в более эффективном использовании бюджетных средств и преодолении коррупции при проведении оборонных закупок", - подчеркнул Сергей Левочкин.

Народный депутат добавил, что принятие данного законопроекта будет стимулировать увеличение уровня локализации отечественной оборонной продукции.

"Этот законопроект вводит два важных критерия при оборонных закупках. Первый - жизненный цикл продукции. То есть военная техника и вооружение при закупках будут оцениваться с точки зрения их долговечности и, соответственно, качества. Второй - это преимущества при оборонных закупках для продукции с увеличенным процентом украинской локализации при производстве. Это будет учитываться при закупках и таким образом стимулировать создание большей стоимости в оборонной продукции на территории Украины", - отметил оппозиционный политик.

"Это даст возможность отечественным предприятиям более эффективно конкурировать во время оборонительных закупок и тендеров, которые будут проводиться правоохранительными органами и Министерством обороны Украины. Все это будет способствовать развитию оборонного сектора нашего государства", - резюмировал Сергей Левочкин.