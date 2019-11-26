подписаться на рассылку
23.85 24.15
26.15 26.65
˟
26 ноября 2019, вторник, 12:45 1264
Верховная Рада и партии 2019-11-26T14:00:03+02:00
Українські Новини
Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендует парламенту отменить Строевой устав Вооруженных сил, - Левочки

Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендует парламенту отменить Строевой устав Вооруженных сил, - Левочкин

Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке, Верховная Рада Украины, Оппозиционная платформа - За життя, Сергей Левочкин, Строевой устав Вооруженных сил Украины

Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке решение рекомендовать Верховной Раде отменить Строевой устав Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил член комитета, народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Сегодня Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке принял историческое решение об отмене устаревшего Строевого устава Вооруженных сил. Все, кто проходил службу знают, что такое строевой устав. Это очень древний документ, можно сказать рудимент советской системы. Сегодня комитет проголосовал предложение парламенту отменить строевой устав Вооруженных сил Украины", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, Строевой устав Вооруженных сил Украины принят Верховной Рады 24 марта 1999 года. За основу в нем были взяты положения Строевого устава Вооружённых сил СССР, принятого в 1975 году. Устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; строи подразделений и частей в пешем порядке и на машинах; порядок отдания воинской чести, проведения строевого смотра; положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его выноса; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.

Больше новостей о: Комитет по национальной безопасности обороне и разведке Верховная Рада Украины Оппозиционная платформа - За життя Сергей Левочкин Строевой устав Вооруженных сил Украины

Архив
Новости
Восстановленного судом начальника внутреннего контроля ГБР Чобитка не пустили на работу, он обратится к правоохранителям 13:58
В НБУ рассказали, что введение 5-гривневой монеты на инфляцию не повлияет 13:56
Украинцы выбрали курс на ЕС, - Зеленский ответил Коломойскому 13:54
Закон об оборонных закупках будет способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, - Левочкин 13:39
Госдолг в октябре сократился на 1,4% 13:24
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
Электронные водительские права появятся в Украине в декабре 22:57
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Пожар в селе. Скриншот видео
Из-за обстрела боевиков на Донбассе загорелось село 08:55
Подозреваемый в госизмене экс-замминистра экономики Бровченко вышел из СИЗО под залог в 570 тыс. гривен 12:24
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok