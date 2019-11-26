Комитет по нацбезопасности и обороне рекомендует парламенту отменить Строевой устав Вооруженных сил, - Левочкин

Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке решение рекомендовать Верховной Раде отменить Строевой устав Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил член комитета, народный депутат от Оппозиционной платформы - За життя Сергей Левочкин, информирует персональный портал политика.

"Сегодня Комитет по национальной безопасности, обороне и разведке принял историческое решение об отмене устаревшего Строевого устава Вооруженных сил. Все, кто проходил службу знают, что такое строевой устав. Это очень древний документ, можно сказать рудимент советской системы. Сегодня комитет проголосовал предложение парламенту отменить строевой устав Вооруженных сил Украины", - подчеркнул народный депутат.

Напомним, Строевой устав Вооруженных сил Украины принят Верховной Рады 24 марта 1999 года. За основу в нем были взяты положения Строевого устава Вооружённых сил СССР, принятого в 1975 году. Устав определяет строевые приемы и движение без оружия и с оружием; строи подразделений и частей в пешем порядке и на машинах; порядок отдания воинской чести, проведения строевого смотра; положение Боевого Знамени воинской части в строю, порядок его выноса; обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевому обучению.