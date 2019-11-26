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26 ноября 2019, вторник, 12:00 2441
Экономика 2019-11-26T12:00:38+02:00
Українські Новини
Уменьшение "зеленого" тарифа подорвет доверие инвесторов к Украине, - СМИ

Уменьшение "зеленого" тарифа подорвет доверие инвесторов к Украине, - СМИ

зеленый тариф, Инвестиции

Уменьшение ставки "зеленого" тарифа повредит инвестиционному климату Украины и подорвет доверие инвесторов к государству. Об этом говорится в квартальном мониторинговом отчете о внедрении Плана действий по энергетическому сектору Украины, который подготовила "Low Carbon Ukraine".

Как пишет Обозреватель, в отчете отмечается, что гарантированный "зеленый" тариф был введен для обеспечения стабильных условий развития возобновляемой энергетики в Украине и с целью стимулирования инвестиций в объекты ВИЭ. И благодаря такой политике происходит значительное увеличение объема мощности ВИЭ.

"По нашим оценкам, объем мощностей ВИЭ, имеющих право на пользование "зеленым" тарифом увеличится до 5,6 ГВт1 до конца 2019 года – с 3,2 ГВт по состоянию на июнь 2019 года То есть, только за второе полугодие 2019 года будет установлено не менее 2,4 ГВт мощностей ВИЭ", – сообщается в мониторинговом отчете.

Впрочем, в документе обращается внимание, что звучат заявления о необходимости уменьшения "зеленого" тарифа. Такие действия, по мнению авторов отчета, негативно скажутся на инвестиционном климате Украины и подорвут доверие иностранных инвесторов к стране.

"На фоне повышения расходов на субсидирование "зеленого" тарифа раздавались призывы снизить ставки "зеленого" тарифа для существующих объектов ВИЭ. Такое предложение можно понять с точки зрения полисимейкеров, но проблематично выполнить, ведь это будет означать нарушение гарантий, предоставленных инвесторам относительно действия "зеленых" тарифов до 2030 г. Нарушение гарантий бесспорно повредит инвестиционному климату и подорвет доверие к любым договорам с государством в будущем", – отмечается в отчете.

Напомним, ранее руководитель отдела устойчивого развития компании Baker Tilly Александр Баськов высказал мнение, что ретроспективное снижение "зеленого" тарифа может вызвать эффект домино в экономике и привести к дефолту.

Европейско-Украинское энергетическое агентство ранее в своем заявлении отметило, что в случае принятия законопроекта Андрея Геруса о внесении изменений в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, инвесторы будут инициировать производство против государства Украина в международных арбитражных судах.

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