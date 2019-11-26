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26 ноября 2019, вторник, 09:13 746
Происшествия 2019-11-26T09:15:01+02:00
Українські Новини
Четыре легковушки столкнулись на Набережном шоссе в Киеве

Четыре легковушки столкнулись на Набережном шоссе в Киеве

ДТП в Киеве, набережное шоссе, Мост Метро, Столкновение

Вечером 25 ноября в Киеве на Набережном шоссе произошла авария между четырьмя автомобилями. В результате столкновения перекрытыми оказались две полосы в направлении моста Метро, сообщает "Информатор".

Авария произошла около 21:45. 

Столкновение произошло между четырьмя автомобилями — Toyota, Mitsubishi, Mercedes и ВАЗ. По предварительной информации, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции между автомобилями.

Несмотря на серьезные повреждения, которые получили все автомобили, никто из участников ДТП не пострадал. На месте происшествия работали патрульные полицейские. Спустя два часа после аварии все автомобили убрали, движение полностью восстановили.

ДТП на Набережном шоссе. Фото: ДТП на Набережном шоссе. Фото: "Информатор"

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