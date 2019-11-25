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25 ноября 2019, понедельник, 21:43 36
Общество 2019-11-25T22:04:56+02:00
Українські Новини
Фото дня: в Киеве под посольство России принесли "гумконвой" с унитазами и нижним бельем

Фото дня: в Киеве под посольство России принесли "гумконвой" с унитазами и нижним бельем

Посольство РФ, Унитаз, Акция протеста, Акция, Корабли, Фото дня, Гумконвой для России
Акция
Акция "Гумконвой для России". Фото: facebook.com/DinaraHabibullaieva

В Киеве под посольством РФ прошла акция "Первый украинский гумконвой для России" после того, как Россия вернула Украине военно-морские суда "Никополь", "Бердянск", и "Яны Капу" без техники, унитазов и личных вещей моряков.

Активисты принесли под посольство унитазы, нижнее белье и туалетная бумага, сообщают организаторы акции в Facebook.

"Недавно, наш Северо-восточный "партнер" вернул незаконно захваченные корабли. Однако, как это часто бывает в варварских странах, в плену, корабли пережили акты вандализма и туалетного надругательства. Мы, как более материально обеспеченная и культурно развитая нация должны помочь своим меньшим собратьям - россиянам. Именно с этой целью, мы организуем "Первый украинский гумконвой"! мы хотим передать все необходимое нашим захудалым соседям: туалеты, туалетная бумага, может потребоваться даже нижнее белье!" - сообщили они.

Акция Акция "Гумконвой для России". Фото: facebook.com/DinaraHabibullaieva

Фото: facebook.com/Bogdan ZnakharenkoАкция "Гумконвой для России". Фото: facebook.com/Bogdan Znakharenko

facebook.com/Bogachuk.OlegАкция "Гумконвой для России". Фото: facebook.com/Bogachuk.Oleg

Как сообщали Українські Новини, Россия передала Украине захваченные в Керченском проливе бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны-Капу".

Возращенные Россией украинские военные кораблипройдут экспертизу состояния, наличия документации и оборудования.

Позже Россия открестилась от кражи унитазов с возвращенных Украине кораблей, а пропажу личных вещей украинских моряков в России объяснили, тем, что они "сгнили из-за влажности".

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