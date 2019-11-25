В России коровам надели очки виртуальной реальности, чтобы они были счастливее

Корова в очках виртуальной реальности. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Корова в очках виртуальной реальности. Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На ферме в Подмосковье протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. Предполагается, что VR-очки помогут коровам расслабиться и почувствовать себя немного счастливее. Спокойная обстановка приводит к повышению удоев, поэтому животным в VR показывают летнее поле, сообщает "Медуза".

Первые испытания очков виртуальной реальности зафиксировали снижение тревожности и "повышение общего эмоционального настроя стада". VR-очки создавались с учетом строения коровьих голов и особенностей зрения крупного рогатого скота. В разработке устройства участвовали ветеринары.

"Получается, коровы (хотя бы в теории!) смогут посмотреть на новую часть шутера Half-Life, анонсированную для очков виртуальной реальности", - отмечает издание.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области предполагает, что усовершенствование технологий должно повлиять на отрасль в целом.

Как сообщали Українські Новини, Tinder для коров и быков запустили в Великобритании на День всех влюбленных. Ранее 170 украинских коров сбежали в Беларусь.

Тем временем Microsoft изобрел шлемы с виртуальной реальностью для людей с нарушениями зрения.