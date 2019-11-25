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25 ноября 2019, понедельник, 19:32 23
Кабмин 2019-11-25T20:30:01+02:00
Українські Новини
Оржель заявил, что в регионах нет инфраструктуры для определения уровня загрязнения воздуха

Оржель заявил, что в регионах нет инфраструктуры для определения уровня загрязнения воздуха

Алексей Оржель, загрязнение воздуха, Госбюджет-2020
Алексей Оржель. Фото: facebook.com/Оржель
Алексей Оржель. Фото: facebook.com/Оржель

В Украине отсутствует инфраструктура для определения уровня загрязненности воздуха в регионах. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает 112.

Так, Оржель рассказал, что в бюджете на 2020 год заложены средства на создание такой инфраструктуры.

"Откровенно говоря, и тут нужно говорить правду и не обманывать украинцев, у нас нет инфраструктуры, чтобы определять регионы загрязненного воздуха. В бюджете на 2020 год мы заложили определенные средства для обновления основных фондов для мониторинга качества воздуха. И это будет не только на уровне, когда экоинспекция приедет и будет снимать определенные показатели. Это будет постоянный онлайн-мониторинг. Каждый украинец сможет узнать показатели и получить информацию о том, какая ситуация с качеством воздуха в его городе", - заявил Оржель.

Кроме того, Оржель заявил, что в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты касательно реформирования подходов к экологическому налогу (на выбросы CО2).

Как сообщали Українські Новини, в Киеве назвали места с самым грязным воздухом в начале ноября: лидирует проспект Победы, центр и Оболонь.

Ранее превышение уровня загрязнения воздуха было зафиксировано в пяти городах.

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