Оржель заявил, что в регионах нет инфраструктуры для определения уровня загрязнения воздуха

В Украине отсутствует инфраструктура для определения уровня загрязненности воздуха в регионах. Об этом заявил министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель, передает 112.

Так, Оржель рассказал, что в бюджете на 2020 год заложены средства на создание такой инфраструктуры.

"Откровенно говоря, и тут нужно говорить правду и не обманывать украинцев, у нас нет инфраструктуры, чтобы определять регионы загрязненного воздуха. В бюджете на 2020 год мы заложили определенные средства для обновления основных фондов для мониторинга качества воздуха. И это будет не только на уровне, когда экоинспекция приедет и будет снимать определенные показатели. Это будет постоянный онлайн-мониторинг. Каждый украинец сможет узнать показатели и получить информацию о том, какая ситуация с качеством воздуха в его городе", - заявил Оржель.

Кроме того, Оржель заявил, что в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты касательно реформирования подходов к экологическому налогу (на выбросы CО2).

Как сообщали Українські Новини, в Киеве назвали места с самым грязным воздухом в начале ноября: лидирует проспект Победы, центр и Оболонь.

Ранее превышение уровня загрязнения воздуха было зафиксировано в пяти городах.