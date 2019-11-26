Украинский "Водафон" купили азербайджанцы. "Нефтегаз" отказался от транзита газа

Азербайджанский "Bak cell" купил оператора мобильной связи "Водафон Украина". Ранее он принадлежал российской МТС. После начала войны оператор поменял бренд с "МТС" на европейский "Водафон". Антимонопольный комитет разрешил сделку. Поэтому, попытка завершится после финансовых проводок. У владельцев "Bak cell" есть нефтяные месторождения в Азербайджане. Хотя их главный офис – в Лондоне.



Посмотрите видео, как воды в Азовском море отступили от российского берега в Таганрогском заливе. Вода отошла на несколько километров. Теперь там гуляют люди и даже ездят на машинах "лихачи". В последний раз такое явление было в конце 80-х.



Украина отказалась подписать с Россией контракт на транзит газа в Европу. "Нефтегаз" требует погасить 3 млрд долл долгов по Стокгольмскому арбитражу. Таким образом, 1 января прекратится действие подписанного Тимошенко с Путиным газового контракта, который просуществовал 11 лет. Запасы газа в украинских хранилищах сокращаются. Но власти утверждают, что их хватит, чтобы пережить зиму без проблем.



75% граждан Украины хотят переговоров Зеленского с Путиным, чтобы они договорились о мире и прекратили войну. Такие результаты совместного опроса КМИС и "Деминициатив". Украинцы также позитивно оценили другие инициативы Зеленского. Разведение войск поддерживают 59%. И на 1% меньше поддерживают введение рынка земли.



Памятник знаменитому украино-еврейскому писателю Шолом-Алейхему, который стоит в центре Киева возле синагоги, осквернили нацистской свастикой. Полиция ищет хулиганов. К обеду памятник уже отмыли.



Нацбанк установил самый низкий курс доллара за последних 4 года. За 1 доллар дают 24,05 гривен. Столько же доллар стоил в январе 2016 года.



Елена Зеленская будет заниматься реформой школьного питания. "Есть котлеты с кашей каждый день – это плохо для детей", - сказала первая леди. Она предлагает запустить программу "Яблоко для ребенка". "У нас яблоки гниют, их некуда девать", - добавила первая леди.



Гидрометцентр предупреждает о гололедице в ближайшие дни. Хотя в начале декабря обещает дожди.



Kiss peace love

Денис Иванеско

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