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  • Украинский "Водафон" купили азербайджанцы. "Нефтегаз" отказался от транзита газа
26 ноября 2019, вторник, 07:00 173 Новости дня
Политика 2019-11-26T07:45:01+02:00
Українські Новини
Украинский "Водафон" купили азербайджанцы. "Нефтегаз" отказался от транзита газа

Украинский "Водафон" купили азербайджанцы. "Нефтегаз" отказался от транзита газа

Нефтегаз, Нацбанк, Погода, Азовское море, Владимир Зеленский, Путин, Елена Зеленская, Новости дня, Водафон Украина, Шолом-Алейхем

Азербайджанский "Bak cell" купил оператора мобильной связи "Водафон Украина". Ранее он принадлежал российской МТС. После начала войны оператор поменял бренд с "МТС" на европейский "Водафон". Антимонопольный комитет разрешил сделку. Поэтому, попытка завершится после финансовых проводок. У владельцев "Bak cell" есть нефтяные месторождения в Азербайджане. Хотя их главный офис – в Лондоне.


Посмотрите видео, как воды в Азовском море отступили от российского берега в Таганрогском заливе. Вода отошла на несколько километров. Теперь там гуляют люди и даже ездят на машинах "лихачи". В последний раз такое явление было в конце 80-х.

Украина отказалась подписать с Россией контракт на транзит газа в Европу. "Нефтегаз" требует погасить 3 млрд долл долгов по Стокгольмскому арбитражу. Таким образом, 1 января прекратится действие подписанного Тимошенко с Путиным газового контракта, который просуществовал 11 лет. Запасы газа в украинских хранилищах сокращаются. Но власти утверждают, что их хватит, чтобы пережить зиму без проблем.

75% граждан Украины хотят переговоров Зеленского с Путиным, чтобы они договорились о мире и прекратили войну. Такие результаты совместного опроса КМИС и "Деминициатив". Украинцы также позитивно оценили другие инициативы Зеленского. Разведение войск поддерживают 59%. И на 1% меньше поддерживают введение рынка земли.

Памятник знаменитому украино-еврейскому писателю Шолом-Алейхему, который стоит в центре Киева возле синагоги, осквернили нацистской свастикой. Полиция ищет хулиганов. К обеду памятник уже отмыли.

Нацбанк установил самый низкий курс доллара за последних 4 года. За 1 доллар дают 24,05 гривен. Столько же доллар стоил в январе 2016 года.

Елена Зеленская будет заниматься реформой школьного питания. "Есть котлеты с кашей каждый день – это плохо для детей", - сказала первая леди. Она предлагает запустить программу "Яблоко для ребенка". "У нас яблоки гниют, их некуда девать", - добавила первая леди.

Гидрометцентр предупреждает о гололедице в ближайшие дни. Хотя в начале декабря обещает дожди.  

Kiss peace love
Денис Иванеско

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