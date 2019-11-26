Мультик, которого ждали шесть лет, и новая украинская комедия: главные премьеры в кино

И пока "Джокер" Филлипса устанавливает новые рекорды, в кинотеатрах Украины появилось множество премьер в разных жанрах, которые не стоит пропускать. О том, какие фильмы сейчас в прокате, расскажут Українські Новини.

Мультфильм "Ледяное сердце 2"

Поклонники этой истории ждали на вторую часть шесть лет. По сюжету, Анна, Эльза, Кристоф, его верный олень Свен и всегда радостный снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство Еренделл и отправиться еще дальше к северу. Они отправятся в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны.

Драма "Идеальная ложь"

Мошенник со стажем Рой Кортни едва верит своей удаче, когда знакомится в сети с богатой вдовой Бетти Маклиш. Зачарованная женщина довольно быстро пускает его в свой дом и свою жизнь. Со временем Рой с удивлением обнаруживает, что и она ему небезразлична. Теперь то, что должно было бы стать очередным мошенничеством, превращается в опасную прогулку над пропастью в его жизни.

Драма "Мидуэй"

В центре сюжета - Битва за Мидуэй между американским флотом и имперским флотом Японии, которая стала поворотным моментом в войне на Тихом океане во время Второй Мировой войны. Фильм, основанный на реальных событиях этой героической битвы, расскажет о командующих и рядовых солдатах, об их устойчивость и бесстрашие в борьбе с врагом.

Фильм ужасов "Обратный отсчет"

В мире появился новое необычное и очень популярное приложение. Оно может напророчить точную дату смерти человека. Чтобы быть в тренде, Квин (Элизабет Лейл) решает установить приложение на свой телефон. Однако программа сообщает, что девушке осталось жить всего три дня. Пока время еще не истекло, Квин должна найти способ спасти свою жизнь.

Украинская комедия "Отель Эдельвейс"

Это история одного очень состоятельного человека, для которого богатство превыше всего, но в любви другие планы. Хитрый и целенаправленный олигарх поселяется в отеле в глуши, чтобы за короткое время завоевать расположение дочери владельца отеля. Его цель - получить доступ к разработке золотого месторождения, находящегося на этой земле. Но достать сердце девушки не так просто, она тайно помолвлена. Теперь на пути к богатству становится любовь.

Социальная драма "История Лизы"

Это история двух влюбленных пар. Одной - не совсем обычной, второй - совсем необычной. Этим людям некомфортно в современном, жестоком и циничном мире. К тому же, двое из четырех - это люди с синдромом Дауна, так называемые "солнечные дети". Но достаточно солнечно ли им в этом мире? .. И вдруг у них появляется удивительная возможность - проходя сквозь экран необычного кинотеатра, попадать в мир старого доброго черно-белого кино.

Также в кинотеатрах идет "Аутсайдер", "Ангелы Чарли", "Доктор Сон" и "Джокер".



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