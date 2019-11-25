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25 ноября 2019, понедельник, 14:33 149
Силовые структуры 2019-11-25T15:15:01+02:00
Українські Новини
Боевики ранили женщину в Марьинке: она шла по городу с трехлетним ребенком

Боевики ранили женщину в Марьинке: она шла по городу с трехлетним ребенком

Ранение, Донбасс, Марьинка, Гражданское лицо
Пуля попала в плечо. Фото: Facebook/ООС
Пуля попала в плечо. Фото: Facebook/ООС

Боевики ранили гражданское лицо в Марьинке Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

"Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, было ранено гражданское лицо", - написано в нем.

Сообщается, что женщина передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком.

Противник совершил несколько выстрелов, в результате чего пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева.

Военнослужащие Объединенных сил предоставили ей необходимую первую помощь. Сейчас она находится в больнице Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное.

Фото: Facebook/ООСФото: Facebook/ООС


Как сообщали Українськi Новини, боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 22 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб и 1 ранен.

Также боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) 20 ноября, 6 украинских военных ранены.

Ранее российские военные заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированному полю. 

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