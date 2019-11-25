Боевики ранили женщину в Марьинке: она шла по городу с трехлетним ребенком

Боевики ранили гражданское лицо в Марьинке Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.



"Сегодня, около 12:00, в городе Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, было ранено гражданское лицо", - написано в нем.



Сообщается, что женщина передвигалась по городу со своим трехлетним ребенком.



Противник совершил несколько выстрелов, в результате чего пуля попала пострадавшей в грудную клетку и плечо слева.



Военнослужащие Объединенных сил предоставили ей необходимую первую помощь. Сейчас она находится в больнице Курахово. По оценкам медиков, состояние раненой стабильное.

Фото: Facebook/ООС



Как сообщали Українськi Новини, боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) в пятницу, 22 ноября, 1 украинский военнослужащий погиб и 1 ранен.



Также боевики 3 раза обстреляли позиции подразделений операции объединенных сил (ООС) 20 ноября, 6 украинских военных ранены.



Ранее российские военные заставили 70-летнего жителя Донецка идти по заминированному полю.