подписаться на рассылку
24 24.3
26.35 26.9
˟
25 ноября 2019, понедельник, 12:59 1073
Политика 2019-11-25T13:01:26+02:00
Українські Новини
В Telegram появился новый канал с информацией о "Слуге народа"

В Telegram появился новый канал с информацией о "Слуге народа"

Степан Кубив, Слуга народа, Telegram, Антон Яценко, Белый рыцарь, Татьяна Плачкова

В мессенджере Telegram появился новый анонимный канал "Белый рыцарь". Подписчикам "Белого рыцаря" обещают "всю правду о слугах народа и монобольшинстве". Уточняется, что канал будет публиковать позитивные новости, чтобы "простые люди понимали, что происходит и почему слуг безбожно мочат". Также отмечается, что канал создан в связи с тем, что в информпространстве появилось много негатива против пропрезидентской партии.

Одно из первых сообщений канала посвящено проекту закона № 2047-д, ликвидирующему так называемые площадки Яценко – посреднические структуры, которые зарабатывают на передаче информации от оценщиков недвижимости в единую базу. СМИ связывают их с народным депутатом Антоном Яценко. При подготовке ко второму чтению к законопроекту подали более 1 тыс. поправок, очевидно, чтобы затянуть его рассмотрение.

"Слуги" проголосовали на комитете пустить его в зал, но тут всякие "темные рыцари" прибежали и подали 1000 правок к закону, чтобы поддержать товарища Яценко и его площадки – миллион в день как-никак зарабатывают", – сказано в сообщении.

Далее "Белый рыцарь" приводит список депутатов, которые предложили изменения, с указанием количества поправок. Так, Татьяна Плачкова из ОПЗЖ внесла 143 поправки, Степан Кубив из "Европейской Солидарности" – 118, внефракционный Александр Ковалев – 95. Антон Яценко предложил 7 правок. В целом в списке 11 представителей депутатского корпуса.

"Вот и делайте выводы, кто из них в теме, а кто в теме и в доле", – пишет "Белый рыцарь".

Он также обещает, что после того, как канал наберет 500 подписчиков, будет обнародована информация о том, кто из "слуг народа" подыгрывает Яценко. "Разоблачитель" подчеркивает, что его доказательства будут "неопровержимыми фактами", которые легко проверить с помощью вторичных источников.

Как известно, ранее вокруг законопроекта № 2047-д возник скандал: ряд депутатов из "Слуги народа", входящих в парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, отказались поддержать этот законопроект. Президент потребовал от них пройти полиграф, чтобы установить, имел ли место подкуп.

Больше новостей о: Степан Кубив Слуга народа Telegram Антон Яценко Белый рыцарь Татьяна Плачкова

Архив
Новости
Дело о закупке некачественных бронежилетов: суд отказался отстранить топ-чиновников Минобороны 13:15
КПВВ на Донбассе в начале декабря перейдут на "зимний" график работы 13:09
Виновен, но не наказан: суд закрыл дело Розенблата 13:01
В Telegram появился новый канал с информацией о "Слуге народа" 12:59
Бородянский приравнял заказные новости к госизмене и предложил сажать авторов за дезинформацию 12:55
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
Выпадет снег и похолодает до -11: прогноз погоды на воскресенье 13:55 Карта
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
Полиция открыла уголовное дело по ДТП с участием Николая Кулебы 23:51
Экс-мэр оккупированной Горловки Матюха оказался украинским разведчиком и 5 лет работал на Украину среди боевиков 23:30
больше новостей
Пенсионный фонд пересчитает пенсии уже через неделю: что изменится 05:48 Инфографика
В декабре украинцев ждет выходной на Рождество и две рабочие субботы за Новый год 05:51
В России объяснили пропажу из украинских катеров личных вещей моряков 12:13
Мы не хотим конфликта с Россией: помощник Трампа объяснил, почему Украину пока не примут в НАТО 13:43
Печенье и горячий чай: адреса пунктов обогрева, открывшихся в Киеве 19:36
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok