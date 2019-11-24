Карпаты занесло снегом и можно готовиться к открытию лыжного сезона

В то время как синоптики дали прогноз на всю зиму и пообщели, что она будет бесснежной, в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

Спасатели отмечают, что снег начал падать еще с 21 ноября, а вчера, 23 числа, уже прилично укутал гору белой пеленой.

По состоянию на сегодня осадки прекратились, однако температура воздуха морозная – минус 2 градуса.

Карпаты. Фото: Facebook/Чорногорский корный поисково-спасательный пост

Как сообщали Українські Новини, в то время как синоптики обещают незначительное потепление в последних числах ноября, прогноз погоды на неделю предупреждает о сильных ночных морозах, дождях и снегопадах в отдельных регионах Украины. Особенно холодно будет на Востоке, а в Центре страны продержится значительный значительный холод и ветер.

Напомним, в предверие праздников и приближающегося Нового года крысы, в Украине начался сезон продаж новогодних елок. Также продавцы уже назвали расценки для новогодних елок.

Ранее власти столицы сообщили, что во время новогодних праздников в Киеве ограничат движение.