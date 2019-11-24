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24 ноября 2019, воскресенье, 16:42 5
Общество 2019-11-24T16:43:30+02:00
Українські Новини
Карпаты занесло снегом и можно готовиться к открытию лыжного сезона

Карпаты занесло снегом и можно готовиться к открытию лыжного сезона

Горы, Погода, Снег, Зима, Карпаты
Карпаты. Фото: Facebook/Чорногорский корный поисково-спасательный пост
Карпаты. Фото: Facebook/Чорногорский корный поисково-спасательный пост

В то время как синоптики дали прогноз на всю зиму и пообщели, что она будет бесснежной, в Карпатах на горе Поп Иван выпал снег.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост на странице в Facebook.

Спасатели отмечают, что снег начал падать еще с 21 ноября, а вчера, 23 числа, уже прилично укутал гору белой пеленой.

По состоянию на сегодня осадки прекратились, однако температура воздуха морозная – минус 2 градуса.

Карпаты. Фото: Facebook/Чорногорский корный поисково-спасательный постКарпаты. Фото: Facebook/Чорногорский корный поисково-спасательный пост

Как сообщали Українські Новини, в то время как синоптики обещают незначительное потепление в последних числах ноября, прогноз погоды на неделю предупреждает о сильных ночных морозах, дождях и снегопадах в отдельных регионах Украины. Особенно холодно будет на Востоке, а в Центре страны продержится значительный значительный холод и ветер.

Напомним, в предверие праздников и приближающегося Нового года крысы, в Украине начался сезон продаж новогодних елок.  Также продавцы уже назвали расценки для новогодних елок. 

Ранее власти столицы сообщили, что во время новогодних праздников в Киеве ограничат движение

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